公司每個月初更新的員工名冊，看著看著就少了很多熟悉的名字，一開始以為那些同事是因為疫情 期間不想冒險上班，故而選擇留在家裡休假。可是一打聽才知道，原來很多人已經無聲無息辦了退休手續，等於跟這份工作永遠畫上句號，我們再見面已是舊同事了。

以前每逢有同事退休，最簡單也會有同一組的同事熱絡舉辦一場開心的退休聚會，大家可以自帶食物，買上一份小禮物給退休的同事，或者乾脆在外面餐館吃飯慶祝一下。有些交友廣闊且在不同的部門工作過、相識滿天下的人，會專程包場舉辦一場隆重的退休晚會，大家只要提前報名付餐費，屆時就打扮得美美的去參加。

每每主角好心情滿場飛，聆聽大家分享以前共事的趣聞，笑容滿臉接受眾人的祝福，從此再也不用為五斗米折腰，睡到自然醒，完全進入遊山玩水或回歸家庭樂的狀態。很多人甚至提前訂好郵輪 或者機票，計畫周遊列國來慶祝新生活。

可是，一場突如其來的疫情打破了很多人既定的計畫。有些打算明年或兩三年後才退休的同事們，已經在我們的部門工作超過二十五年，退休後可以擁有醫療的全保，年齡也達到了退休的標準。可是因為種種理由遲遲不退，依然選擇朝八晚五的職業生涯。記得有一位老外主管八十有多，仍然不捨退出江湖，結果一場重病讓她魂歸天國，公司之前為她籌畫的退休會變成了追思會。她真正做到了獻身工作，但從未經歷過賦閒在家的樂趣，也是人生的一種缺憾了。

公司一位工作了近四十年的同事多年前已嚷著要退休，上年年頭終於興高采烈地辦退休了，而且很低調工作直到最後一天才告知大家。可是不到兩個月的時間，她家人打電話來公司說，她已因急病過世。消息一出，曾與她共事的同事無法接受現實，因為一直以來她的健康狀況良好，還約定待她去歐洲旅遊回來之後，邀請同事聚餐。而她卻在旅遊前一個星期撒手人寰，讓已退休幾年、就等著她也退休一同享樂的丈夫痛心不已。

一些同事退休後，覺得待在家裡無聊，於是尋找兼職。一位今年三月中退休的同事找了一份會計行的工作，本著不和社會脫節，一個星期工作兩天不為錢，只為充實生活的原則。上個星期我打電話給獨居的她問她有否去上班，她笑說：「如此疫情怎敢出門工作？」接著她幽默道：「我要好好活著，多領幾年退休金 ，否則虧大了！」如此豁達不禁讓人莞爾。

退休是人生最大的轉折點，只要規畫好自己要走的路，就可以從容書寫人生的下半場。可我心裡仍惦記著那些退休的同事，為著無法好好道別說一聲珍重。但願某天有緣再見，我一定會開玩笑說：「那年你做了工作的逃兵，我們來不及說再見！」祝願那些華麗轉身的同事堅持一個口號：健康活著就是勝利，不管精彩還是平淡，一日三餐靜看日出日落，品味人生安然無恙。