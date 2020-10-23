老人為何低頭？並不是人老後為了生活而低頭，而是現代社會智慧手機 太普遍。以前很多老人抗拒現代化，不願隨身帶手機，如今卻是人手一部。人與人之間互相聯絡，任何地方都能辦到；或是打開相簿，強拉著別人看自己的寶貝孫子女有多可愛；再不然使用手機的照相功能一個勁照！照！照！這三件事是智慧手機的最基本功力。

手機功能因人而異，讓老人經常低頭的原因一般說來有：玩遊戲，這一項可包括千百種不同的遊戲，從打麻將或下象棋開始，到官兵捉強盜，五花八門，舉不勝舉，無事可做的老人可以消磨他們用不完的寶貴光陰；當然著迷韓劇者也大有人在。

兩岸三地使用微信 及Line，建立數十個各式各類的群組，可以全天候二十四小時不斷談天說地，互相交換無窮無盡的小品文及視頻，還有內容光怪陸離的抖音網，手不離機，機不離人，種種理由使得老人的頭越來越低。

我曾經去法國羅浮宮旅行，一位友人也被拖去同行，我們參觀價值連城的藝術品，路是走多了一些，雙腳難免疲倦，這位友人坐在旁邊小凳子休息，掏出手機低頭很專注在螢幕上，我無意之中走過，看到這位仁兄竟然在玩撲克牌接龍遊戲，我笑著說：「跑半個地球來這個藝術館玩接龍？」他笑回：「這些藝術畫都大同小異，走累了坐下玩手機，順便休息也不錯。」我真是啞口無言！

很多老人對旅遊興趣缺缺，認為外出旅行很累，搭完飛機換坐巴士真是自討苦吃，家裡多舒服，上網看風景多好，只需滑動手指，在手機上看得更清楚；旅遊動腳又花錢，真是勞民傷財，不划算。每個人有自己的想法，我認為總有一天我們會走不動，等到告老歸西後，絕對有很長的時間讓我可以永遠休息，現在還不到時候，世界這麼大，自己不親自走一趟算是白活，愧對老天讓我來到這個世界上走一遭。

一位退休好友，夫妻倆在家一整天說不上三句話，家裡成天無聲無息，卻也相安無事。因新冠疫情 宅在家幾個月之後，老太太疑似憂鬱症，老先生送老伴去醫院，醫生診斷沒什麼大毛病，建議不需吃藥。查問之下知道兩老在家相敬如「冰」，家裡氣氛沉靜，老先生每天低頭看小螢幕，偶爾失聲而笑，但就是對於近在眼前的老伴無語，只有等她說：「吃飯了」，才會抬頭，坐在飯桌上，還將手機放在旁邊，三不五時瞄一眼。

他們開家庭會議後，認為老太太可能想孫子，但因疫情的關係不能去看。經過兒子及媳婦同意後，將爺爺奶奶接來住，先隔離兩周證明沒事才能見孫子，一個月之後我們通電話問候，老太太笑聲連綿不斷，什麼憂鬱症？影子都沒有！