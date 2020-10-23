你記得每天睡醒講的第一句話嗎？許多寶寶早上的第一句話是「奶奶」，因為肚子餓，是基本生理需求，多數成人起床後安靜漱洗，直到看見人才開口說話。通常早鳥型的人清晨意志昂揚，神清氣爽，可以馬上進入狀態侃侃而談；而夜貓型的人多半睡眼惺忪，意識迷糊，很難清楚說一句話，更別說記住說過什麼。

我是標準的夜貓型，從小晨起就會困頓委靡，總要過中午才逐漸清醒，到了夜晚生龍活虎，越晚越精神。可惜這世界的生活作息非常不利於夜貓族，更有許多專家勸誡人要在子時之前就寢，因為身體機能需要在夜晚修復。

我當然知道早睡早起有益身心，卻很難改變體質，從小就因為無法早起受到許多責備訓斥，勉強早睡的結果，就是瞪大眼睛在床上翻來覆去幾個鐘頭，隔天照樣無法早起，還浪費了我原本高效率的夜晚時間。上班後為了應對全世界白天工作的規律，只能勉為其難起床後用咖啡 提神，夢遊般到了公司，早上除了公事不記得講過什麼話。

長期睡不好覺的結果，早上起床眼睛總是酸澀腫脹，再貴的化妝品都很難掩蓋疲倦。無意中得知冰敷可快速解除眼睛沒睡好的不適，剛睡醒時冰敷眼睛，可以清醒大腦、消除眼部疲勞，也可消除黑眼圈眼袋，問題是，睡醒還在賴床時，要走一大段路去冰箱拿冰袋，再躺回床上去冰敷，想起來就很累。

貼心的老公提議：「你打個電話來呀，我就送冰袋到你床上」，多麼美妙，從此我每天起床就撥個電話說：「冰冰」，像我們的暗號，冰袋就送到手上，十分鐘後起床，世界清明美麗，不再模糊混沌。

老公是早鳥族，夜貓碰上早鳥，生活在同一個屋簷下，確實是一大挑戰，不是說「白天不懂夜的黑」嗎？感謝體貼的早鳥，不嫌棄我賴床睡不醒， 每天聽候召喚，送來「冰冰」，這就是我起床的第一句話，很奇特吧？