外婆才七十一歲就去世了。我最難忘的是和她同住的小屋及她的咳嗽聲，尤其在季節變化的時候更是明顯。那年的八月十日，最後一次和外婆一同睡一張床，聽著她的咳嗽聲，我輕拍著她的背，心裡想著：從小和她一起窩著睡在一起的外孫女就要出國了。

出國不到兩個月，外婆就走了。當時正是忙得不可交的時候，我從台北來到美國 ，一個偏遠的地方，正面對著各樣挑戰。突來的消息讓我完全不能接受，但又無錢奔喪回家。聽著電話一端傳來的噩耗，一開始還不能會意過來，直到盯著簡陋租處僅有的一盞小檯燈，照著昏暗的一角，想起了台北溫暖的小屋，耳裡響起了外婆的咳嗽聲，眼淚就再也不能壓抑地簌簌流下來。

我從小在報社圈長大，家中裡裡外外都是外婆獨力張羅一切，印象中，她即便上菜市場買菜，也一直都穿著旗袍。當時年幼無知，只知道外婆很能幹，料理家裡所有事。隨著年歲漸長以及她的去世，才慢慢理解一些她的故事。

外婆從小被送到有錢的大家族裡當童養媳、做二房。然而不到幾年的光景，外公就過世了。外婆才二十六歲就守寡，孤身帶著兩歲的家母和不到一歲的舅舅。孤兒寡母在當時的社會環境下，被夫家認定剋夫，受欺壓，其艱辛何其萬一！所幸當年外公家族多少還憐憫眷顧著年幼的家母和舅舅，動用關係讓家母到報社工作，幫忙家計，再加上靠著外婆的一雙手討生活，扛起了所有的一切。

記得出國那日，外婆身體微恙，一直咳嗽，還堅持到桃園機場 送我。當時一直忙著出國事宜，沒有心眼的我，自私到完全沒有考慮到她的心情、她的身體狀況，直到機場候機室，外婆還一直重複交代我：「阿晴，好好照顧身體，要暖，記得打電話。」

再三囑咐，二十三歲的我嫌她有點嘮叨，最後我準備進海關了，我說：「你們回去吧。」回頭一望，她和老媽仍然站在原地，卻已經是哭了個淚人兒似的，我趕緊回頭，「我究竟做了什麼？」再回頭，身影越來越模糊，兩個婦人一直揮著手的記憶卻是那麼清晰。這一別，竟是和外婆的永別！

這幾年返台探視老媽，以前和外婆同住的小屋裡堆滿了被子、箱子，坐在床邊，望著靠窗外婆習慣躺的一角，伸手去撫摸床邊，在晶瑩的淚光中，彷彿看到她的身影，聽到她的咳嗽聲，看見她穿著翠綠色的旗袍：「阿晴，你回來了喔！」