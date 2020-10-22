我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

飄逝的拉丁裔鄰居

阮向陽

每次走過那個門前草坪上有一棵約四層樓高大松樹的平房，我都忍不住回眸，再多看幾眼。「那裡曾是Garcia家族的房子。」

去年八月最後一天的傍晚（我怎麼感覺好像已經過了幾年），我路過他們家，看見草坪上擺出了一些簡易的餐桌，幾十個男女老少聚在一起，煞是熱鬧。當時我想，也許就是周末親戚朋友的聚餐派對，便照例和他們用西班牙語打招呼一下，沒想到他們熱情的邀我入座，還給我端上了炒麵和啤酒。

就座後我才搞清，原來大家聚餐並非慶賀什麼，而是Garcia家族的少女伊維特因為突發心臟病去世了，年僅二十五歲。令人唏噓！

我來美國多年，知道拉丁裔對於生死有一套自己的哲學，他們有亡靈節、喜歡把骷髏圖案做成裝飾品，但這次還是有些意外。

晚上八點多，大家都酒足飯飽，顯得非常放鬆。有人聊起了曾經教女士游泳的艷遇，甚至還有人聊起了電影「格雷的五十道陰影」，接足了地氣。

今年年初路過這棟房子，發現草坪上插著出售房產的廣告牌。「是Garcia家族死了女兒，覺得房子風水不好？是經濟困難，還貸款負擔重？還是什麼其他原因……？」總之，我的心裡一陣酸楚。

最近幾個月時常看到幾個亞洲人從這棟房子進進出出，草坪上出售房產的廣告牌也不見了，估計這棟房子已經有了新的主人。「Garcia家族搬到哪去了呢？」我只想對他們說，「保重了，我的好朋友們！」

心臟病 美國 貸款

上一則

逆向行走的鐘

下一則

我的長跑故事

熱門新聞

顏寧儀∕圖

燒一道大菜

2020-10-17 03:02
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16

對時間的困惑

2020-10-18 03:03

「天使」變臉了

2020-10-19 03:00
陳佳蕙∕圖

我痛故我在

2020-10-19 03:02

搬屋與搬家

2020-10-20 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選