每次走過那個門前草坪上有一棵約四層樓高大松樹的平房，我都忍不住回眸，再多看幾眼。「那裡曾是Garcia家族的房子。」

去年八月最後一天的傍晚（我怎麼感覺好像已經過了幾年），我路過他們家，看見草坪上擺出了一些簡易的餐桌，幾十個男女老少聚在一起，煞是熱鬧。當時我想，也許就是周末親戚朋友的聚餐派對，便照例和他們用西班牙語打招呼一下，沒想到他們熱情的邀我入座，還給我端上了炒麵和啤酒。

就座後我才搞清，原來大家聚餐並非慶賀什麼，而是Garcia家族的少女伊維特因為突發心臟病 去世了，年僅二十五歲。令人唏噓！

我來美國 多年，知道拉丁裔對於生死有一套自己的哲學，他們有亡靈節、喜歡把骷髏圖案做成裝飾品，但這次還是有些意外。

晚上八點多，大家都酒足飯飽，顯得非常放鬆。有人聊起了曾經教女士游泳的艷遇，甚至還有人聊起了電影「格雷的五十道陰影」，接足了地氣。

今年年初路過這棟房子，發現草坪上插著出售房產的廣告牌。「是Garcia家族死了女兒，覺得房子風水不好？是經濟困難，還貸款 負擔重？還是什麼其他原因……？」總之，我的心裡一陣酸楚。

最近幾個月時常看到幾個亞洲人從這棟房子進進出出，草坪上出售房產的廣告牌也不見了，估計這棟房子已經有了新的主人。「Garcia家族搬到哪去了呢？」我只想對他們說，「保重了，我的好朋友們！」