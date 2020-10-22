一九七○年學期快結束，校園裡的中國留學生 紛紛討論暑假去何處打工賺取下年度費用。離學校四小時的雷諾市（Reno）和太浩湖（Lake Tahoe）是有賭場的度假勝地，暑期需要大量勞工 ，是絕大多數同學的選擇。

同學中有許多識途老馬，考完試就起程前往租屋找工作。我的兩位同學已先抵達雷諾租下一間小小的單人房間公寓，準備四個人擠。公寓靠近城中心，方便走路上班，更重要的是租金 一個月才八十元，大家以存錢為目的，都很高興能擠在一起省錢。

我們把床推到牆邊，在空地鋪上兩個睡袋，輪流睡地舖或床舖。由於上班時間不同，還有人做兩份工作，回來都累得半死，管它地上床上，常常頭一碰到枕頭就見周公去也。

我第一份工作是在賭場做大夜班替賭客換錢，不需用心，行行走走，聊天看人，八小時的班很容易打發。只是薪水不高，看到很多做兩份工的人，心想自己也該多找一份工作才能賺夠一年的費用。

回家路上經過一家在招請女侍者的西餐廳，進去面談後便從隔天開始，做下午四點的班。我告訴經理我有經驗，其實經驗只是在小中國餐廳而已，有點擔心便拿了一張菜牌回家研究，一看之下發現菜我都不熟識，譬如「Surf and Turf」字面解說是海岩和草原，但究竟是何方神聖？後來才知道是牛排和龍蝦尾，再看酒牌，更嚇了一跳，我不喝酒，酒名、酒種一竅不通，看得頭昏腦脹，但也只好走一步算一步。

同事戴娜是大媽型的職業女侍者，臉帶笑容，和藹可親，趁著客人未到，熱情地為我解說指點工作及所需，知道我沒有在西餐館做過，安慰我別擔心，什麼都可以問她。

幸虧我老實，因為馬上來了一家人，小孩子點了一杯奶昔，我沒做過，不知機器如何使用，也不知道從何入手，戴娜馬上放下她的事情過來從頭開始教我。後來她知道我下班後還要趕去賭場做另一份工時，對我憐惜有加，常常趕我先下班，她自己留下處理善後工作。

賭場裡的彩票攤位要請收送彩票的「keno runner」，這個職位的薪水比較多，還可以拿到一些小費，於是我就變成在賭場裡跑來跑去、為在酒吧裡、飯廳裡、其他賭桌上的人買彩票。忙著收錢、買票，在開票前送回去的滿場飛小姐。

餐廳經理後來要把我調到忙碌的早班，賭場卻要我做最忙的晩班。時間上兩者無法恊調，我便辭去了收入比較少的餐廳工作。

又不久，Keno的上司問我要不要進入櫃台學做寫票的，寫票很簡單，偶爾需要用簡單的排列組合計算而已。寫票薪酬更高，我當然很高興答應了。寫票的有時要上去搖選乒乓球叫號碼，老闆最喜歡叫我上去主持，特別是周末人潮洶湧、賭客擁擠不堪、大廳裡坐無虛位時，因為我很厲害，從來沒有叫出過大獎，最受老闆歡迎。

賭場的長期職工下班後都會到酒吧去喝免費酒紓壓，菸酒不離、打情罵俏是他們的家常便飯，起初他們也邀我，但我不會喝酒便拒絕了。他們都覺得奇怪，我不菸不酒，又沒有男朋友，有人就問我空暇做什麼消遣？ 也有人問，像我這麼清純的乖女孩在這兒幹嘛？後來知道我要存夠錢供一學年的用費，覺得是很了不起的事，對我特別照顧尊重，所以我上班都很開心。

在賭場打工的日子，五花八門的人與事，每個人都有自己的故事，我大開眼界，謹守分寸，在我的人生路上留下了不同的一頁。