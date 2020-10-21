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會走路的葉子

任安蓀
圖╱任安蓀
圖╱任安蓀

「今天在步道上看見的葉子會走路！」順手把拍到的照片貼在群組上，沒想到很快就獲得許多回應：「似乎看到了童心未泯的快樂」、「有返老還童的境界」，有如受了鼓勵，指尖又忙著寫下：「我差點兒一腳踩上，結果蹲下來觀察一陣，會動，不是葉子！」

文友們繼續熱心提供中英資訊：「Katydid」「是紡織娘，叫聲很響亮」「bush cricket」「嘓嘓兒」，連「蛐蛐」「蟋蟀」都出籠了。

疫情未除、不便外出旅遊下，由近百位海外華文女作家組成的線上群組，從新冠病毒爆發以來一直相濡以沫地相互傳貼彼此登上報、網站或雜誌的新作，以及文友姐妹們在線上進行的雲端座談會、教學或新書發表會，還有其他日常動態訊息，種種張貼和迴響，交加不斷，使得防疫中的居家生活，雖分住世界各地，卻如比鄰般並不寂寞，群組因交流互動而豐富多彩，拉近不少心靈的距離。甚至，在無意間流露的童心也被昭彰點名。

「蹲下來觀察一陣，瞧，這就是童心未泯，樂呵呵的。」住同州的文友，以老鄉親的語氣揶揄。「大人者，不失赤子之心！何況在校園，安全無妨。」趕緊自我表白。

淺秋午後，先生與我喜歡在校園走路，尤其臨網球場的的綠蔭長道，總要來來回回走幾趟才干休。

乍見這片綠蔭步道上的綠葉，只覺得外型好看，為了護美而避免踩上，還特別留意繞過，走第三趟時，發現綠葉位置變了，再觀察，葉片會動，是一片會走路的葉子！眼前立即浮現年初，小孫女蹲看地上一隻慢爬的蝸牛身影，心想「趕緊拍下來，這片會走動的綠葉，貝拉一定會想看」。拍完再上網搜尋，才能對好奇又好問的孫女給出答案。於是請先生旁側照護，我蹲地錄影，圓滿達成任務，優先讓文友群欣賞，沒料到贏得「童心未泯」的點評。

「心想」著孫女貝拉，帶動即刻錄影的「事成」，以及隨後引出來的點評迴響，八個字或可概括：「初心真誠，直言坦實」，其實潛在的動機，恐怕更是「俯首甘為孺子牛」啊！

年長而被窺見童心的一面，耳邊彷彿聽見「都幾歲了啊？」但能夠自得其樂，又能牽引大眾重溫童趣之樂，怎不是加倍的快樂？

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