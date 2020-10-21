生平未曾被扒竊過，沒想到去年到葡萄牙、西班牙兩國旅途中連續發生了數次。行前曾經聽聞，也瀏覽許多有關防竊的訊息，還煞有介事地購置貼身錢包及用在背包上的S型環扣，並依照建議，身上僅放當天需要買車票、零食的零錢，自認凖備妥當，便與老伴兩人欣然出發。

縱然已將別人的經驗、教訓牢記於心，無奈百聞不如親歷，同樣是扒竊，卻有不一樣的劇情。

首途，里斯本機場入境，拉著行李走在熱鬧的市中心大街，正尋覓著預訂的旅館 ，就在一個紅燈路口停下之際，突然有兩名男子由街邊餐館衝出，非常嚴厲的斥責外子身旁貌似一對情侶的兩人，「我看見你將手伸進這位男士的褲子口袋中。不可以在此地扒竊，以後觀光 客都不會來了！」，只見這男子臉不紅氣不喘的舉起雙手，連聲喊寃，此時綠燈亮起，我們還愣在原地，情侶兩人馬上閃人，外子摸摸褲子口袋，二十歐元已經飛了，若非當時有人出面阻止，外子口袋一定被掏空了！

接著來到西班牙，就在抵達馬德里的第二天清晨八丶九點左右，路上行人稀少，我們一前一後沿著的行人步道，由旅館步行至皇宮途中，外子突然向背後大吼一聲，一個轉身，剎那間，尾隨的男子立即快速離去，還可見對面街道的接應同夥。原來在太陽照耀下，外子看到背後有人影，再加上背包有被觸及的感覺，得以及時警惕，背包沒裝S形扣環的小口袋已被打開失守了。

巴塞隆納是我們在西班牙旅遊的最後一站，觀光客絡繹不絕，聖家堂的雄偉壯觀、米拉之家的獨特風格、奎爾公園的自然風情，令人非常難忘。有一次在地鐵車站裡，人潮簇擁中，外子感覺到背包似乎有被人撩動，待轉身之時，只見那高大英挺男子已竄至前面數十呎，任你大聲用英語斥責，他卻報以微笑並向你「揮手致意」呢。

最詭異的被竊情節發生在巴塞隆納的最後一天，我在旅館附近的雜貨店買完蘋果 ，正沉浸在巴塞隆納美好的清晨，沒想到眼前突然閃進一男子並撞了我一下，我手中的蘋果掉落地上，正準備彎腰拾起，怎麼看到外子的外套上有巧克力糖漿，外子發現我外套上也有。

此時此刻，地上的蘋果、衣服上的巧克力糖漿，還有個陌生人指著街邊公寓樓上，意指糖漿就是來自樓上，正在丈二金剛摸不著頭緒時，我再次彎腰準備撿回蘋果，那位老兄一個箭步向前撿回蘋果交給我，並且丟下一句話「背包上的S形環扣很好！」，這才使我們大夢初醒，原來當天背包上每個拉鍊都有S形環扣鎖住，使他無法得逞，惱羞成怒之餘，給我們帶來「甜點」的懲罰？抑或是藉由噴糖漿製造混亂機會？若是他沒撂下那句話，我還將他視為君子呢！此時他已揚長離去，留下錯愕、一身糖漿的我們。

接連歷經四次驚險場面，所幸均化險為夷，平安度過，未遭受人身攻擊的危險，實屬幸運。

沒想到外子的旅行背包竟有如此大的吸引力啊！行萬里路享受美景美食之際，穿插一些小驚悚，提高旅遊警覺，著實上了寶貴的一課，在人生的旅途中更增添了一份畢生難忘的回憶。