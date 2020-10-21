這些天，有老朋友在網上連續發了多張照片，那是他和老伴去年回中國及去日本旅遊時拍攝的。其實這些照片在他旅遊回來後都和我們分享過了，此時重新拿出來，是想表示對之前能「隨心所欲」外出旅遊的懷念，就如他說的：「看到照片感慨萬分，不知何時才能再跨越國界去旅遊？」看來新冠疫情 期間不能外出，把他憋壞了。

我有一位老同學，十年前曾開著自己的車，跋涉幾千里，從上海一路行至我們曾經「上山下鄉」的地方：黑龍江的農場。他每天都將旅途中所見所聞記錄下來，和他拍攝的照片一起發表在網路上。最近他發現，只要在網上平台上掃一下碼，就可以將他當時發表的東西轉到自己的手機 上。這讓他格外開心，因為這樣一來，他就能隨時打開手機看看，讓自己沉浸於美好的回憶之中。

這倒是給了我啟發，既然現在不能外出旅遊，何不在家把以前旅遊時拍的照片拿出來看看，回想一下當時的情形？這不也跟旅遊差不多嗎？同樣能讓人感到愉悅。

去年我去南京旅遊，曾登上紫金山天文台，佇足夫子廟和秦淮河，走訪佛教勝境棲霞寺和牛首山。近日一邊翻看當時拍的照片和寫的遊記，一邊重讀歷代文人有關古都金陵（現為南京）的詩篇，覺得很有意思。

「煙雲渺渺水茫茫」是王安石是描繪南京玄武湖的名句，而我那天在天文台山頂上拍攝玄武湖景色時正好有些晨霧，當時覺得照片拍的景色不夠清晰，有些遺撼，現在倒覺得我的照片還真是捕捉到了「渺渺」和「茫茫」的神韻。而翻看秦淮河的照片，再讀杜牧的詩《泊秦淮》，感受也似乎更深。

杜牧的另外一首詩《江南春》也是寫南京，我一邊看照片，一邊想尋找詩中所寫「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」的景象。詩中提到的「山郭」我以前以為它指的是山中的村落，這次看注釋，才知道是依山而建的城牆，這讓我想起我在紫金山腳下看到，就是這樣的城牆，我當時就被它依山而立的高大宏偉所震撼，現在再一次看照片，仍是一種視覺衝擊，其壯美讓人讚嘆。

在家看看以前拍的旅遊照片，重讀自己寫的遊記，是一種「神遊」，如果再多一些思考或探索，那就是它的「升級版」了。

在家「神遊」也可以是跟隨別人去「旅遊」。我太太的姊姊和她女兒這些天正在甘肅旅遊，每天都把一路上拍攝的照片放網上與我們分享。甘南藏區的民族風情、各類名勝 古蹟，透過照片都能一賭其丰采。我尤其喜歡她們拍攝的蓮寶葉則景區的照片，其中海拔四千兩百米的高山湖泊扎尕爾實在太美了，讓我看了心大動。

我的一位老同學則去了湖北的恩施，他很會拍照，將恩施大峽谷的險峻和地心谷的奇特一一展現出來，讓我也過過乾癮，真的好羨慕她們遊走於青山綠水之間。還有世界日報刊登的旅遊文章，也是我每期必讀的。然而如此看別人遊，也會心生嫉妒：何時我們也能放心出遊呀？