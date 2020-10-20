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搬屋與搬家

堅仔

我最怕搬屋。

第一次搬屋，是我十二歲從香港移民到美國時，要把我「全副身家」裝在一個箱子內，和大人的行李一起託運。多年來收藏起來的公仔、貼紙和大型玩具，都不得不忍痛拋棄。

讀大學和研究院時幾乎年年搬屋。好在家當不多，叫來三五位同學、一部大車子，然後請大家吃頓晚飯便大功告成。畢業後到紐約工作，適逢經濟不景氣，租金年年下跌，但你如不搬遷，業主不會自動減租，於是每年都不厭其煩幫襯唐人街的「人人搬屋」，越搬越大，越住越便宜。

後來公司把我從紐約調到東京，第一次見識了「職業搬運公司」的運作。原來搬遷工程和費用一概由公司負責，你大可「繞起雙手」，自有人把每一件家具、飾物、碗碟、用品分門別類，層層包裝，仔細裝箱；等到運抵新居，又逐一解封，然後依照你的意思安置妥當，總之從頭至尾完全不用你費心。但即便如此，還是覺得搬家太繁瑣、太吃力。

接著結婚生子，家具越來越多。經過多次搬家，竟給職業搬運公司寵壞，就算自己付錢也要雇用他們來幫手。但我天生節儉，不捨得扔棄舊物，明知無用也要裝進盒子，待搬到新屋再來處理。誰知這樣的廢物盒子竟堆積如山，足足占據了整間儲物房，再也不清楚裡內面裝的是什麼。

很多常用的大型家具，例如客廳的沙發茶几、飯廳的桌椅餐櫃、睡房的大床箱籠、地毯、音響等等，都一直伴隨著我們，從紐約的上西邊到東京的代代木，再從東京的六本木到香港的淺水灣，足足二十多年，已成為我們生活的一部份。

最近孩子們都飛到美國讀書了，太太和我商定，在寸金尺土的香港，要實行「縮小尺寸」，換間較小的房子了。但因為房子小了，需要買一批較小的家具，而跟了我們多年的大傢伙（包括儲物室裡的盒子），當然不忍心拋棄，於是又請來「職業搬運公司」，用貨船把它們運到美國的新居。沒想到的是，雜七雜八的，竟然塞滿整個四十呎大貨櫃！

由大屋搬入小屋，總有點不適應，小的家具雖然也舒適，卻始終有點住酒店的陌生感，常會不期然想起陪伴了我們二十多年的舊家具。

現在貨櫃已運達美國新居，我們也從香港趕來。待搬運工人把所有家具搬進屋裡，並依照香港舊居的模式擺放停當後，攤開手腳和太太一起朝久違的大沙發上一坐，心裡不由湧起一股悠遊自得、溫暖安逸的感覺，好像經年流浪的漢子終於返回老家了！

家，是與家人一起共同享受生活的地方。但如搬遷過頻，很容易失去歸屬感。這三、四十年來，因為讀書和工作的緣故，我常常四海為家，到處飄泊，不時在感嘆之餘，還會輕哼幾句許冠傑的「哪裡是吾家」。不過經過最近兩次遷徙，總算領悟搬「家」的奧秘：只要你仍然被相伴多年的老家具包圍著，無論搬到哪個角落，都能深深感受到回到老家的溫暖。

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