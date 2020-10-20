朋友送我一盆番薯葉的苗，我將它種入土裡，澆了一點水。第二天、第三天都去看它一眼，有點蔫蔫的。我知道番薯葉很好種，不需要精心照顧，所以相信它一定會好好的。果然是這樣，沒幾天就神氣活現啦！葉子肥大，是心形狀，朋友說這種形狀的葉子比較好吃。

我想一枝番薯葉太少了，就想多種幾枝。也是聽朋友說的，只要有發芽的番薯，切下，種入土裡，就會長葉，於是我在超市買了幾個番薯回家。過了一、兩個星期，果然有一個番薯的頂端長出了小芽。我將它切下來，分別種在室內的小盆裡，想等它長出一、兩寸以後再移種到地裡去。隔天澆一點水，天天留心觀察，慢慢小芽開始長高，吐出了葉子，葉子成形了。一看，不是心形的，而是像楓葉狀的，都說這種葉子不好吃，我就放棄不要了。

之後又在超市買了另外一個品種的番薯，也像以前一樣，等待發芽，種在室內小盆。這次可好啦，長出的葉子是心形狀的，正是我所要的。就將它們種入了土裡，不負所望，都長得不錯。我甚至將朋友送的那枝番薯葉，剪下帶葉的枝杆插入土裡，竟然都活了。看來番薯葉真的很粗生，不那麼嬌生慣養，很適合像我們這種不精通園藝、又比較懶惰的人。

番薯葉營養價值極高，名列十大抗氧化蔬菜的前列。它可以提高免疫力，這是當下疫情 期間最好的保健佳餚；它可以預防高血壓 、貧血；可以改善便秘，甚至可以防癌。好處太多啦！可惜超市沒有賣，自己種是最好的了。網上查到，番薯可放在花瓶裡，只需要水的營養就足夠了。成長以後既可以觀賞，葉子又可以吃，一舉兩得。我也要去試試。

朋友送的那枝番薯葉長得很茂盛，我將葉子剪下，去掉莖桿，洗淨以後，放入滾水裡兩、三分鐘，變熟撈起，過冷開水，然後加入醬油、醋、橄欖油，葉子很嫩，味道不錯。

被摘葉子的那枝番薯葉還在繼續長葉子，真是任君採擷生命不止。我已經種有好幾枝番薯葉了，幾個星期以後就會有收成，不愁吃不到新鮮有機蔬菜。看來種番薯葉不僅可以強健身 體又增添口福，太值啦！