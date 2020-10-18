總統大選 快到了，電視新聞裡鋪天蓋地都是選戰的報導，朋友、同事、鄰居之間也多是討論選舉議題，今年戰況比往昔都要激烈得多，兩黨候選人和他們的支持者憤怒的對峙叫陣，許多朋友、夫妻因為立場不同翻臉。

我從小趨向與世無爭，為了避免紛擾，幾個月前採取「隱居」的生活方式，並用許多方法把一天的時間填滿，免得沒事就上網看新聞，有時把心情都搞亂了。

早上七點看二十分鐘的新聞節目，知道時事大綱以後就不再看了。在家上班省去了通勤時間，工作完成後還有許多閒暇，於是我把烹飪當成增進能力的重點。我父母都是廚藝高手，老爸隨軍隊退守馬祖時還曾經開過餐館，他擅長酒席菜，我媽則擅長家常菜。

我的三位姊妹多少都受到爸媽的調教，但父母親沒有教我做菜技巧，可我經常在廚房外偷聽他們的對話，多少學到了一些訣竅。等我到美國深造、成家育兒，下廚機會有的是，也逐漸練出幾樣好菜，不過都是不需要花太多時間準備的菜餚，我做的雞湯麵、蔥花炒蛋、煎蛋餅、烤牛排總是得到親友好評。

現在閒暇時間既多，開始往功夫菜的方向修練，幾位高中同窗有時會傳來食譜，我便照著指示練習。譬如蔥油餅是我原來就會做的，但是最近才看到一種不太一樣的做法，蔥花切得極細，蔥白的部分切下來以後，先縱切成四條細長條，然後才切成細蔥花，蔥青的部分則縱切成兩條細長條，再切成細蔥花。

和好麵以後醒兩個鐘頭，拿一塊麵糰擀成極薄的圓片，撒上鹽以後用擀麵杖把鹽壓進麵裡，然後抹油再撒上大量蔥花，緊緊捲成一長條，再像蛇一樣盤起來，壓扁擀成下鍋的大小，這樣就會有很多的層次。煎法也很不一樣，鍋裡先不放油，等鍋子已經很熱時把餅放入，蓋上鍋蓋以免烤乾，等底面煎到淺黃色翻面再煎，這時沿著鍋邊轉一圈倒進少量水，蓋上鍋蓋燜蒸。

等另一面也到了淺黃色的時候，用鍋鏟把餅鏟起，翻面用力摔在鍋裡，鏟起再翻摔一次，這樣會讓層次分離，吃起來口感更棒。這時沿鍋邊倒進一圈油，這才是煎的步驟，會讓最外面的一層薄麵變得酥脆，煎到金黃色時翻面，倒進一圈油再煎，等這一面也到了金黃的程度，就可以起鍋了。如果喜歡膨鬆的口感，和麵時可以加一點酵母粉。

另外，我也精進了義大利 式迷迭香麵包(rosemary loaf) 的製作，從烤箱裡出來等幾分鐘，趁熱沾橄欖油和香醋(balsamic vinegar)，味道真美。用氣炸鍋做烤大干貝，既簡單又快速，華氏四百度兩面各烤八分鐘，外面焦脆裡面多汁，堪稱人間美味之極。

身為共和黨 註冊黨員，過去三次總統大選我都把票投給了民主黨候選人，像我這樣的人，川普稱為犀牛共和黨員(RINO - Republican in Name Only)。民主制度到了今天的地步，兩黨候選人各自為基本盤的利益拚鬥，溫和派選民變成了犧牲品，所以最明智的辦法就是把自己的未來照顧好，免得選舉結果不如己意，前途就堪憂了。子曰：君子遠庖廚，但科技進展到廚房其實是避難的好地方，只要不做庖丁就不算辜負孔夫子了。