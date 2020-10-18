半年多來因為疫情 被迫關在家，我從最初感到不知所措、盼望能回到穩定又尋常的舊日時光；到覺得這樣也挺好，過著過著日子也慣了的現在。真要感謝科技的發達，編織了在各種群組電郵之間的天羅地網，天涯若比鄰，舊友新識有著比以前更緊密地的連結。

先生在家勤做點心，偶爾會拿些成品與朋友分享，沒想到這竟成為了愛心的接龍，我們付出小小心意，收到的卻是如潮水般的回報。大家默默傳遞著待在家中的心得點滴。

電話上朋友來的簡訊：「去拿一下你家門廊長椅上的一個小箱。」開門取箱，滿滿的蘿蔔、茄子、黃瓜、蓮霧，沾泥帶土的還滾動著生命的痕跡，想著它們在陽光下開花結果，經過主人鬆土、揮汗、採擷，捧在手中的是沉甸甸的友情。

氣炸鍋新炸的一鍋烤麩，大家嘗嘗；剛剛收成的春韭，給你做韭菜盒子？檸檬長了滿樹，幫我銷銷吧；蟹殼黃烤多了，替我減減肥？淘汰的牛仔襯衫做了兩個口罩，配妳的牛仔裙？網購了兩本新書不錯，要不要拿去讀讀？團購的鮮魚今天到，別忘帶個桶子來拿；教會姊妹生病，約個時間一起在家為她代禱……，友情的深泉如此湧流，朋友們爆發出的創造力和生命力，更令我嘆為觀止。

想想退休 以後，健身 、旅遊、做義工、學才藝、探孫訪友、觀影賞劇……，把日子排的滿滿的，從來沒有料到自己竟然會漸漸變成宅女。可以坐在起居室的沙發，望著後院欄杆上盛開的牽牛花看上半天，它們紫黃白粉，起風的時候如波浪般搖曳，彼此推動相依；無風的日子裡面，襯著天藍雲白，有若一幅靜止的油畫，常常在心中含蓄又膨湃的讚嘆著天地靜美。這是上帝賜給我們休養生息的時間吧！

一直很怕孤獨，宅在家的這段時間，方才體會到孤獨並不等於寂寞。真正的友誼不會因不見面而擱淺，真正的生活不是汲汲營營，而是慢下腳步。這些以往書中的道理，如過耳清風，看完即隨風飄去，如今風停從此不再走。這種單純的幸福，竟是我一直以來苦苦追尋的感覺，有點讓我不敢相信。朋友的愛心接龍，像是天上的一道彩虹，跨越了我們被隔離的時空和飄散在不知何處的新冠病毒，接二連三的的打出一張又一張的好牌。