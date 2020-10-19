這幾日天氣炎熱，晚上將涼席鋪在院子裡的草地上納涼。孩子們從小習慣了涼爽的夏日，沒怎麼感受過熱浪 ，對這種以地為床、以天為被的方式很新奇，嘰嘰喳喳說個不停，還拿出牌來，在月光下打升級（撲克牌）。

這樣高溫 的日子，我在她們這個年紀的夏天很常見。我的老家在江南，夏天溫度高濕度大，白天晚上屋裡都悶熱得不得了。水泥磚牆的房子也不隔熱，我家又在頂樓，一到夏天，曬一天下來家裡就像桑拿房似的。

那時候也沒有空調，家裡就是一個老舊的吊扇呼呼的吹著，汗從臉這邊冒起，在臉那邊風乾了。就算有空調的人家，要不是捨不得花電錢，就是電力帶不動空調，總之，到了夏天，那真是汗流浹背、揮汗如雨。晚上睡覺的時候，房間裡待不住，一家子躺在比較通風的客廳裡，頭頂大葉吊扇吹著，睡一覺下來就像做了一場桑拿。

我們那裡蚊子也多，要是不時時刻刻記得關紗門紗窗，一定進蚊子。蚊子不用很多，有那麼一兩隻飛來飛去，嗡嗡作響，就夠聽一晚上了。以至於睡覺都是游離於半夢半醒之間，人筋疲力盡，蚊子肚飽腰圓。

其實晚上室外的溫度基本都降下來了，可是磚房吸熱雖快，卻不往外散，晚上睡的時候在屋裡還是一樣熱。後來我們那棟樓有個小子耐不住熱，爬到屋頂去睡，發現頗為舒服，從此給我們開闢了一個好睡處。睡在屋頂比在路邊睡安全，不用擔心車輛行人，又比土路上乾凈，一經推廣便席捲整個小區。

從此天一黑樓頂上人聲鼎沸，你吆我喝，年長的搖扇聊天，中年人打牌推麻，年輕人則聚集在一起唱歌吹牛侃大山。常常屋頂一位難求，早早就得派人去占位置。

我家就住在頂樓，近水樓台，自然有樣學樣。每天天黑之後，溫度一降下來，我母親就會把涼席早早拿到屋頂上去鋪好擦乾凈，待我們學習完後就爬到樓頂上去睡覺。江南地區濕度高，夜半降溫，空氣中的水氣都凝結成露水降落下來，把毯子打濕，因此我父親又弄了幾根棍子四角撐著，掛著一塊布在頭頂上擋露水，我們都戲稱它為遮天布。從那以後，夏天睡覺再也不是汗如雨下，而是涼爽舒適了。

睡在屋頂上還有一個好處是可以仰望星空。幾十年前光污染少，天空漆黑一片，晚上我們躺在屋頂上，看繁星滿天，聽牛郎織女，其樂融融。

如今生活的地方，夏日分外涼快，夜半還得蓋被睡覺，也就多年未體會這樣炎熱的感覺了。偶爾夏天再回老家，也都窩在空調房裡，再也不會有機會體會舊時的熱鬧與樂趣了。