那天晚上十點半我正在洗澡，一邊淋浴，一邊還哼著上海評彈小調，突然太太在客廳尖叫起來：「地震 啦，地震啦，快出來！」我反應還算快，靈敏地一個箭步抓起門後一條長袍浴巾就往家門外衝。剎那間，只見房子激烈搖動起來，木構房子發出「格格格格」的震響聲，持續搖晃一分鐘左右，才慢慢恢復平靜。

此時此刻，左鄰右舍一個個嚇得驚魂未定，都不敢馬上回家，站在馬路邊相互安慰，訴說著剛剛虎口逃生的驚險場景。原來，這地動「房」搖可怕的一幕，正是洛杉磯 南聖蓋博谷發生四點三級地震，而我家正處在震央。一聽「震央」，我不覺渾身抖了一下，毛骨悚然，想想還真有點後怕，如果這地震級數再往上跳一跳，後果真不堪設想。所幸這次地震無人傷亡。

其實洛杉磯就處在地震帶上。二十六年前，洛杉磯發生北嶺大地震，造成上萬棟房屋建築被震塌，六十多人喪命，九千多人受傷，兩萬多人無家可歸。地震所帶來的災害歷歷在目，記憶猶新。我住洛杉磯三十年，大大小小地震也耳聞目見不少，但親身經歷「有感地震」並不多。

一次，洛杉磯發生四點六級地震。那天地震突如其來，我正好坐在客廳沙發上看電視，雖說那次我家所處位置不在震央，但地震來勢洶洶，我還來不及起身，只見餐桌上一盞水晶大吊燈被震得像盪鞦千一般在空中飛舞，再加上木屋發出「格格」震天響聲，恐怖極了。我不管三七二十一，奪門就逃。

洛杉磯不少人稱之「天使之城」；由於很少下雨，又被譽為「陽光之城」。但二○二○年後，洛杉磯進入「多事之秋」，「天使」變臉了。疫情 之下，從三月初起，我就被迫宅在家，足不出戶。之前，我的生活過得很充實，背著相機東奔西跑，尋朋呼友，集會派對，忙得不亦樂乎。疫情來襲，人們都被「禁」在家，我也只得由「動」 變「靜」 ，出門戴口罩，罩住自己，保持人與人之間距離。

生氣勃勃的好萊塢影城，也一下子也不見人影了。半年多熬過去了，但我們城市疫情尚未向好。預計，這「呆頭呆腦」的日子還得要再熬一陣子。

可萬萬沒想到，疫情沒過，洛杉磯山火又夾道而來，擾亂我們生活。我家附近城市山火肆虐，藍天白雲變成紫紅色天空，我只得將家中門窗統統關閉，嚴防煙霧鑽進室內，我只得每天戴著口罩，防疫又防煙塵灰粒。

「天使之城」 一波三折，疫情、山火、地震「三箭」齊發，「天使」變臉了。疫情之下，人們的生活形態、人與人之間距離也許會有所改變，僅管城市多災多難，但我仍喜愛這座我熟悉的家園，並堅信「天使之城」總有一天會再「翻瞼」，回到那陽光普照，春滿園的綠色生活。