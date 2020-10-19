近日，洛杉磯 的日子不太安穩，疫情 、 火燒山、近四十五度氣溫、地震，這日子過得真讓人氣餒！當我正在院子掃煙灰時，突然聽到前院門鐵門傳來一陣細小的抓門聲，我轉頭一看， 原來是鄰居的狗「小西」來找我。

小西是一隻迷你德國小獵犬 (miniature pinscher)。兩年前，我在窗口瞧見一隻小狗在我後院山坡上徘徊，我試著叫牠下來，牠只是機警的看著我，不一會兒，牠看到我家的狗跑來，才下了坡，兩隻狗玩在一塊兒。我看牠身上都是泥土，就幫牠洗了澡，又餵了食物，在我家待了一整天。

由於牠並沒有帶項圈或辨識牌，我只好帶牠在門口轉轉，想問問鄰居這是哪家走失的狗。才一出門， 我就看到一輛車開近，一個女孩探出頭說她剛下班，正在尋找她剛買沒多久的狗，她就住在隔街上坡。我回家一看，沿著她家後坡往下走就是我家後院的鐵網牆。

自那天後，小西總是可以找到牆的洞，沒事就鑽進我家後院找我，有時牠的主人喊了好多次， 牠才依依不捨的從原路飛奔回家。有一次好多天沒看著牠，小妹告訴我，她碰見小西的主人，得知夜半牠與土狼爭鬥受了傷，幸虧下坡鄰居聽見出來將野狼趕走，才躲過狼口，這回，牠的主人除了把鐵網牆的洞都擋住外，還設了一個電網，牠頸子上的電流感 應項圈讓牠無法超過電網線。

小西再也無法隨心所欲地來訪，只能在坡上眼巴巴的望著我向牠揮手。但是牠片刻都不閒著，在居高臨下寬廣的視野下，誰家帶狗走過都逃不了牠的眼線，只見牠小小的身軀來回穿梭，像隻猛獅般吠叫著，隔著好幾條街都能聽到牠尖銳又宏亮的吠聲。

我以為小西再也無法來訪了，哪知道有一天我蹲著剪花時，突然聽到背後一陣喘息聲，這不是小西嗎？我開心的抱著牠，直問：「你怎麼下來的啊？」我摸著牠頸項的感應器，或許電池沒電了。

網上資料對這種狗的描述是：牠不知道牠自己只是一隻小型狗，牠自豪、自信、豪不畏懼；身形雖小，卻個性分明、精力充沛、聰敏過人、易與人結緣、雙眼尤會表達情感，為人與狗的良伴。

看來在小西的腦袋裡，因第一次與我的相遇，早與我結緣，並把我這裡當成牠的第二個家。若環境許可，牠總會想盡辦法，衝破攔阻飛奔而來。看著牠短短的小尾巴搖個不停，大大的眼睛充滿愛意地望著我，就算日子如此晦澀，牠的出現就像一股清流，絲絲水花都帶著驚喜與快樂。

我摸著牠的頭說：「小西，我也愛你！」