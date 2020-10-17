我是個NBA 籃球迷，今年三月開始因疫情 嚴重擴散，NBA一度決定暫停比賽，一直到七月都採取球員及工作人員完全與外界隔離的方式，再接續季賽，至今如火如荼的冠軍賽也已經結束。

居家抗疫讓我有眼福在家觀看接二連三的球賽，球賽進行中，我總是好奇的多看一眼球員身上的刺青，可謂形形色色，目不暇給。有一天瞥見一球員粗壯手臂上一幅女人半身的刺青時，不覺聯想到我二十多年前工作公司的老闆，一個見聞廣博、十分健談、工作能力很強的中年白人。

在一次的閒談中，他提及年輕時所做的荒唐事，言下與他那穩重沉著的外表及形象成了明顯的對比。為了說服我他不是在開玩笑，他挽起左臂的袖子，呈現在我眼前的是一幅暗青色、雖模糊卻隱約可見女人半身像的刺青，幾近占了整個上臂，十分雜亂刺眼。

在我啞口無言、思索著該如何反應之際，他緩緩道出在他十八歲那年高中畢業後，因為無所事事又想看看這個世界，決定上船當水手，船在香港 停泊了一陣子，他在那裡邂逅了一個中國女孩，兩人難分難捨，就在船將離港前，他毅然將女孩的面孔及名字刺青於左上臂，作為他們永恆的誓盟。

返美退役後，他立即面臨現實生活的壓力，在香港發生的一切好似一場不真實的夢，因距離的阻隔，加上時間漸漸淡化了思念，那段短暫的愛情也就無疾而終了。

數年過去，由於工作及感情兩不如意，他新交往的女友對於那礙眼的女人刺靑心存芥蒂，在遭遇了數度感情的挫折後，他明白了斷過去的感情容易，但是去除刺青談何容易，何況是那麼一大片，權宜之計他不假思索的接受以更深顏色的刺青來覆蓋模糊它。

面對這永遠的標記，他說那是他年輕時衝動下所做的不成熟的決定，也是成長過程所付出的代價，他必須接受它，並以正面的態度面對它；於是他發憤圖強，一路念完了博士學位，結婚生子，從此事業與家庭皆一帆風順。

這件事給我的啓示是，人在不可改變的負面環境下，如果以接受它的心態作為自我激勵的動力，定能超越它所帶來的阻力，這是很值得我們學習的。