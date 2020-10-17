今年三月，州長紐森發布居家令，大家多半足不出戶，但自八月中旬，我卻一周四天到附近挨家敲門、做起全美人口普查 員 (Enumerator) ！大半年來，遠距教學、會議、健身等，都可在網路上進行；但人口普查員的工作必須登門造訪。

年初看到人口普查局徵員，發現當普查員不只可以健行、與人聊天，每小時還可領二十一元工資，很不錯呢！便登記報名。要當聯邦臨時員工手續有點繁雜，先要通過性向測驗、電話口試。因疫情 蔓延，指紋及背景調查由三月初延至六月底，八月參加室外新雇員訓練，領取了普查記錄器及相關資料袋，宣誓後便正式上工。

接下來九天，上了三十小時網上課程，還有電話連線總複習，最後測驗我以九十高分通過。隔天便開始挨家造訪，我選的是下午三點到七點，原以為疫情期間居家者多，但每天有五成左右沒人開門。照規定不能空手而歸，需要訪問左鄰右舍，開門率一樣不到五成，即使有人應答，也不知隔壁到底住了幾人。

人口普查訪談雖不輕鬆，但一些有意思的見聞，平添不少樂趣。頭兩周，分配到的住戶都離我家不遠，我心想有可能碰到熟悉的鄰居，一次我如常按鈴又敲門，一位三十出頭的年輕人光著上身、裹著白浴巾急急地衝出來。我正納悶，他卻先開口 :「你是Justin的父親嗎？」他一下就認出我來，讓我很驚訝，「我是J， 你不認得我了? 是Justin的同學呢。」此時我才認出J是我兒子的初中高中同學。

訪談之後聊了一下，知道他醫學院畢業，實習完畢，正在南加橙縣找工作。沒想到疫情之下，醫生的工作也不一定好找，有點始料未及。

第二周下午，連著三家都沒人應門，轉身正要離開，「咿」一聲讓我停住腳。一位金髮十來歲女生探出頭，我趕緊出示證件，表明來意，問她父母是否在家？不巧皆不在家，還好她剛滿十五歲，符合最低年齡要求。這一家有五口，她的父母、祖父母及她，可是填姓名時，才發覺竟然有四個不同的姓氏！可能她們是約旦移民，妻子不從夫姓，且爸爸是繼父，所以只有媽媽與祖父是同一姓氏。這可把普查局的親屬關係程式搞糊塗了，必須人工修正，又費了我兩倍時間。

到了第三周，開始好奇爾灣真的沒有非裔居民嗎？結果開門的是位年輕非裔帥哥，態度和藹。他夫妻一家三口，同一姓氏，是標準十分鐘内可以填完的。問到他的生日，一九八九年生，今年三十一歲。輪到他太太，小他兩歲，卻說是一九八七年生，「太太比你小兩歲，她應該是一九九一年生的啊，怎麼是一九八七年呢？」他笑著說：「對喔， 我數學不太好。」這非裔老弟算術不是普通差，連太太兒子的生辰年分都搞不清，讓人莞爾！

四周下來總共訪談兩百四十戶，會開門的約有三分之一，其中有半數因各種理由不接受訪談，真正當場完成填表的不到四十戶，成效並不大。開門見面的以亞裔 為多，其中又以華人居上。我想爾灣本來亞裔就多，而白人可能相對較重視人口普查，早已填表了。若能訪談兩千四百戶，以相同比率，估計二○二○人口普查結果，亞裔會趕上白人，變成爾灣的多數族裔了。