許多人都有搬家的經驗，但搬到隔壁的經驗大概不多吧！我們原來的房子成回字型，前方與兩側分別是起居室、主臥室、遊樂間、餐廳、廚房與兩間臥室，後面是一個大車庫，中間是座游泳 池，每個房間都可由落地窗看到游泳池，景觀極佳。但外子與我的書籍較多，又有些收藏愛好，所以考慮換較大的房子。因為非常喜歡這鬧中取靜、交通便捷的社區，得知隔壁鄰居要售屋，他們的房間坪數也符合我們要求，立刻決定搬家。

外子以往在聯邦政府工作，每次因公搬家都有專人協助，直到二十五年前我們從東部搬到西南部，他已離開公職，搬家完全自理。在那次「大遷徙」中我被迫跨州開車，戰戰兢兢搬到新家的經驗相當難忘。與那次跨州搬家相比，這次搬到隔壁的工程簡單多了，一家三口很快就搞定。

當鄰居成為「故居」後，我們先將這房出租，千挑萬選的房客與我們簽下「先租後買」的合約，但出租後不久竟拒付房租。幾經周旋，我們終於要回房子，花錢整修後決定出售，驚魂甫定的我只想趕快脫手，竟讓幾位年輕人組成的「炒房」公司低價收購，稍加設計後以超高價轉售。

我們的「故居」易主後搬入的第一家人，是位單身漢和他的母親，我們兩家之間沒圍籬，我在後院與女主人見過幾面，是位很隨和的白人老太太，主動告訴我她離婚後搬來與兒子同住。但她兒子不如母親隨和，很少外出，偶爾出現在後院也都看似心事重重。某日，我出門時看到隔壁門口停著兩輛警車與男女警員，我雖好奇但未去探問，見到對面鄰居太太正與警員交談，我決定明日去詢問。

次日上班前，見到對面鄰居太太正在前院遛狗，我與她打招呼後問起我「故居」的鄰家事，她長嘆一聲後向我說起。原來她與我這位「故居」鄰家老太太常交談，昨天一早，老太太去找她，說兒子不理會家中收到的帳單，以致家裡被斷水斷電。老太太說話時神智有些恍惚，不久又說她兒子有病，開刀後一直沒回診。

對面鄰居太太是位退休 護士，很在意病人不回診，又聽老太太說她兒子很虛弱地躺在床上，於是決定報警。警察 到場後除了召來救護車送走病人，還發現游泳池畔種了大麻，更見到需要人照顧的老太太，於是聯絡女警來協助處理。

我聽到此，直呼不可思議，後來又聽說，隔壁這位男主人因病手術後無法再工作，迷信大麻可治療他的病，因此在游泳池畔種植。如今吃上官司，又付不出房貸，房子被法拍，他的老母親原本精神有些失常，如今已由社福機構收容。聽完這驚悚故事後，我細算「故居」的首屆鄰居只住了半年。

半年後，「故居」搬來另一位鄰居，我稱她為快樂的Nacy，參加完她的喬遷聚會後，我們成為好朋友，我很高興終於入住了位好鄰居。

Nacy非常可愛，大熱天常穿著游泳衣在花圃間工作，見到我就說，等她先生退休後，她就不用再管院中事了。果然，一年後男主人回來，整日忙著整理庭園，又重新裝修屋子。

如今十餘年已過，我很高興我的「故居」一直被妥善照顧，更高興我與「故居」的鄰居守望相助，快樂為鄰。