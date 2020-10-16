驕陽似火的八月，兒子、兒媳雙雙結束了為期一年在外州的醫學專家培訓，回家小住，然後奔赴離家千里之外的新工作。當我打開大門滿心歡喜迎接因新冠疫情 、已有半年多沒有回過家的兒子時，他對我說的第一句話就是：「媽媽，我終於畢業了！」此話一出，猶如一石激起千層浪，兒子漫長而艱辛的學醫之路像電影一樣，一一展現在眼前。

兒子從小就立志要當醫生，並在高中時就開始積極準備，選修了與醫學有關的大學課程。大學四年間，他一方面要努力學習，爭取所有科目全A的學習成績，另一方面，從大學一年級就開始準備醫學院的入學考試（MCAT）。所有的寒暑假和周末，他都在努力備考。

毫無醫院工作經驗的他也開始在醫院做義工，熟悉並積累在醫院工作的經歷。大學三年級時，他以優異的成績通過了MCAT的考試；大學四年級，他得到了十多個醫學院的面試 機會，花不少時間為醫學院的面試而四處奔走。二○○八年五月他以優異的成績從大學畢業，同時被好幾所醫學院錄取，同年九月他選擇了心儀的醫學院就讀。

要當懸壺濟世的醫生，須接受正規的醫學教育，加上艱苦的醫學臨床實踐培訓。兒子大學畢業後，用四年的時間讀完了醫學院，一年在醫學實驗室做研究，六年完成了極其辛苦、堪稱魔鬼訓練的骨科住院醫生培訓，再用一年從骨科專家培訓中畢業，整整十二年就這樣熬出來了。兒子也從大學畢業時二十二歲的青年邁入三十四歲中年的門檻。

這不平凡的十二年歲月中，既有孜孜不倦、廢寢忘餐的寒窗苦讀；也有早出晚歸、勤奮努力的職場拚搏。在六年住院醫生的培訓階段，他每天平均做二至三例外科手術。他度過了無數個風雨交加、壓力山大的不眠之夜；他熬過了無數次難以忘懷、驚心動魄搶救病人的驚險場景。他像海綿一樣吸收著臨床醫學的寶貴知識，在醫學實踐的第一線，勤奮的學習，努力的工作。

他很少回家，我們的通話也只能一周一次，有時才接通了，電話那頭傳來疲憊不堪的聲音：「媽媽，我很累，只想睡覺……。」得知他剛剛在手術檯上連續工作了十幾個小時，我馬上掛斷電話，讓他休息。

今年三月份新冠病毒呼嘯而至，當疫情肆虐哀鴻遍野之時，醫生成了疫情中奮戰在一線的救死扶傷的英雄。往日帶著誘人光環的醫生此刻成了風險極高的工作，他們分分秒秒與死神搶奪病人的生命。作為母親的我，只能為他們的安全默默祈禱。

當我問兒子兒媳是否後悔選擇醫生這門職業時，他們堅定的說，醫生是我們熱愛的職業，我們必須遵守曾鄭重宣誓過的醫生誓言，盡己所能救死扶傷而無怨無悔。

是啊，兒子在大學畢業以後，用了十二年堅持不懈的努力，終於正式成為一名有執照並且已受聘於美國 醫院的骨科醫生。兒媳也一樣如願以償的成為了一名麻醉科醫生。我想對他們說，你們的努力都沒有白費，你們的拚搏都有回報，祝福你們在以後學無止境的醫學生涯中繼續努力奮鬥，爭取做有高尚醫德又有精湛醫術的好醫生，成為醫者仁心造福人類的白衣天使。