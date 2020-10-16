我自幼喜歡雪，彷彿命裡與雪有不解之緣。我老家在冀中平原的農村，媽媽說我出生時雪下得很大，所以給我取的小名叫雪生。天一冷就盼著下雪，那心情就像盼過年一樣，每當下雪就無名地興奮。

姥爺姥姥都不喜歡下雪，姥爺怕雪壓塌老舊已經有些搖搖欲墜的土坯房，姥姥則擔心木柴返潮火不旺，飯燒不熟。不諳世事艱難的我卻欣喜異常，從竈膛裡摸出一個尚有餘溫的烤紅薯，飛跑到街上去了。

姥姥家後院是一個大水壕，冬天下雪後蒙上厚厚一層積雪，柔然蓬鬆如絨毯，全村孩子都到這裡來玩，黑壓壓一片，有的堆雪人，有的打雪仗，有的打刺溜，有的追逐嬉鬧，摔倒了沒有哭的，坐在雪地上嘻嘻笑，直到笑出眼淚。我則伸展開雙臂，張開大嘴，追食飄落的雪花，雪花落在紅撲撲、熱乎乎的臉上，涼涼的，爽極了，鑽進嘴裡瞬間的涼和爽刺激味蕾，帶著絲絲的甜，像是薄荷糖的顆粒在舌面融化，真是別有一番滋味。

長大後，我對雪的愛和癡迷有增無減，每逢下雪，不論在什麽地方，不管外面風多大，都情不自禁地打開窗戶，讓雪團破窗而入，我則迎向雪團，將上身探出窗外，依然像兒時一樣展開雙臂，把頭鑽進飛旋的雪團，任紛亂的雪粒匝繞衝撞，落在身上、頭上、臉上，驚喜和亢奮得彷彿靈魂衝出軀體，與雪團一起飄飛旋舞，隨雪團扶搖升上廣袤無垠的碧落蒼穹。

退休以後來到美國 ，好像上天知道我喜歡雪，特地讓我住在以降雪多而且大聞名的美東，進入十月以後天就開始冷起來，我像兒時期盼過年一樣期盼雪的降臨，看看美東的雪與華北大平原的雪有什麼不同。天從人願，剛進十一月便紛紛揚揚下了一場大雪，而且一連下了兩夜一天。

美東的雪與冀中的雪迥異。冀中是一眼無際的大平原，下雪以後宛若鋪上一領巨大的白毛毯，晶瑩潔白，無一絲雜色。稀疏的村落如掩映在白雲中的海市蜃樓，又像白雪公主的城堡。騁目遠眺，了無阻擋，心胸豁然洞開，頗有天地宇宙集納於胸的氣概。

美東的雪則是另一番景象，錯落有致的起伏雪景，反襯出平原雪景的呆板少變。我住的地方屬於沼澤丘陵地貌，沼澤地裡生長著蘆葦、蒲草和叫不上名字的水生植物，高低錯落，蓊鬱茂盛；丘陵上則是原生林莽，有的挺拔偉岸，有的老態龍鍾，落葉以後的虯枝奇形怪狀，如奇幻的神話世界，下雪以後更是讓人幻想聯翩。

沼澤裡成方成陣的蘆葦雖然已經枯死，但屹立不倒，儼然白盔白甲的古代勇士 ，是雪夜行軍還是勝利凱旋？成簇的水草和叢生的灌木本來就怪模怪樣，下雪以後更變幻出萬千形態。有的如鼻子捲起的白象，有的則如張牙舞爪的豺狼虎豹，動感十足。更奇特的是，有一叢灌木樣子居然酷似大熊貓，眼睛部位恰有一枚黑褐色枯葉，好生動的熊貓眼！

丘陵上的喬木則是另一番景象，虯枝丫杈本來就千姿百態，再經雪雕塑 大師的高超創作，更加鮮活生動，讓人遐想無限。你看，那不是武藝高強的呂布耍的方天畫戟嗎？經風一吹，虎虎而有生氣。那個活脫是被砍掉頭的刑天在怒不可遏地舞動干戚，攪得天昏地暗。怎麼，唐吉訶德也來了？長矛上的紅纓換成了白旄，與之搏鬥的不是北歐的風車，而是美東的松柏撐開的白色巨傘。美東的雪如此奇妙，變幻萬千，誘人想像，讓人著迷。我這個老雪癡，折服了。

異鄉的雪景雖然變幻萬千，美不勝收，我十分喜愛。但我依然忘不掉家鄉的雪，因為家鄉的雪承載著我太多太深的思念。