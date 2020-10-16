一大早，後院傳來陣陣聲響，我往外看，只見一個工人拿著電鋸爬在樹上，本以為他在修剪枝葉，沒想到他是在鋸樹幹。這棵樹雖是後鄰的，但種在圍牆邊，整棵大樹有一半覆蓋我家後院，我們也覺得那就是我家後院的一棵樹，只是主幹在鄰居家。

這棵樹為我們帶來許多溫暖，烤肉時，它為我們遮陽，傍晚樹下小憩，颼颼葉聲，吹來涼風習習。清晨，我喜歡坐在窗邊喝咖啡 ，望向窗外大樹，每天都有不同的驚喜。樹的果實像碗豆，一串串垂掛，吸引鳥類來訪，我邊喝咖啡，也觀察各種鳥類的吃相，小灰雀喜歡啄食掉落地面的成熟果子；鴿子會躍上樹梢，挑飽滿青嫩鮮綠的吃；沙漠鵪鶉以它為家，傍晚成群結隊跳上樹枝休息，非常有趣。若以樹幹的粗壯推估樹齡，這棵樹至少幾十歲了。

我忽然想起芝加哥 的老鄰居有一天特別過來告訴我，他們已經請了工人要來砍門前的大樹。他是老芝加哥，一個剛退休的警官。他在這個房子誕生，從小就一直住在這條巷弄，這是他的老家。他說這棵樹比他還老，歲歲年年陪伴他，要砍樹，極度不捨，但這棵樹的樹幹已經有部分腐朽，若不砍，恐怕大風雨來襲時樹會倒，我們兩家的房子或停在路邊的車子都有可能遭殃，這是不得不的選擇。

芝加哥市內大多數住家門前的樹都是市政府的財產，不能隨便砍。砍樹要經過繁複的申請手續，拿到許可才行，而且要自費，砍一棵樹，至少都得花上美金一千元。以前我家門前一棵路樹，開的是滿樹細碎的花，既多又不美，還有臭味，尤其下過雨，味道更難聞，整個秋季，我每天起床第一件事，就是掃臭花和落葉。這棵樹伸展的枝葉幾乎碰到我家二樓窗戶，每回打電話或從網路寫信給市政府，請他們來修剪枝葉，得到的答案都是：下個月會派人來，但從來沒有人來過。有時，我真想請個工人把它砍了，卻沒有那個權力，若真砍了，還有可能被罰款。

我女兒以前住加州 ，也請人砍過樹，但只砍部分的樹根，因為樹根鑽破地下的水管，砍樹根比砍樹身還麻煩，是大工程。有些樹的根在地底會無限擴張地盤，砍樹根還得把整塊地挖開，才能診斷該如何砍。聽說，住家四周最好不要種桑樹，桑樹生命力特強，根也霸道，很容易破壞地基，一旦種下，等它長大後恐怕樹未倒，房子先垮掉。庭院種樹要謹慎，種之前，得仔細研究，以免日後砍樹麻煩。

鄰居應該不會無緣無故砍樹，幾十年的老樹要砍，必是不得已。工人走後，我到後院逛一圈，當我看到院子突然變得空曠，成群的鳥兒不再來訪，還真不習慣呢！一草一木皆有情，大樹瞬間就被砍掉，總是不捨啊！