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學習的樂趣

梁彩用
圖╱梁彩用
圖╱梁彩用

因疫情實施「宅居令」期間，我們宅在家裡，五月上旬的一天，我腦洞大開拿金魚餅乾玩拼圖。我把剩下的金魚餅乾倒在陶瓷碗裡，一開始想到的是拼字母「A」，我從碗裡拿出一粒粒金魚餅乾拼在陶瓷碟，首先拼字母A的一撇，然後拼一捺，最後拼一橫，拼好，我問母親：「這是什麼字母？」母親不假思索地回答：「A」。

我拿出手機把它拍下來，再把餅乾放回碗裡，就這樣，我又陸陸續續拼出字母B、C、D……，母親重新溫習了字母表，開心地笑了，我也笑了。

第二天，我琢磨著拼了一朵花、一隻小雞。當我抬頭看見陽光普照著陽台，讓我想起了一段浪漫的文字：浮世萬千，吾愛有三。日、月與卿。日為朝，月為暮，卿為朝朝暮暮。於是我拿起金魚餅拼了三個字：日、月和你，每拼好一個拼圖我都拍下來，將餅乾放回碗裡再拼下一個，我也樂此不疲。

有人說，有趣的生活要憑自己創造。我回想起學生時期上美術課學剪紙和摺紙，上網查一查，看到剪紙和摺紙的世界多種多樣，我學了剪紙心形拉花，順手拿來一張長方形的紙四等分正反對摺，兩邊對摺，看視頻在紙上畫出心形，再沿畫線剪下來，打開就是四個心形連在一起。我還學剪心形窗花和六瓣花，摺朵百合花，突然靈機一動想到將學的剪紙用在自製聖誕節的卡片上，真是一舉兩得，心中樂開了花。

學學烹飪也不錯，我看著網上的視頻教學，學做了簡單的甜品：焦糖雞蛋牛奶布丁和椰汁紅豆布丁；學炒了簡單的新菜式：豆腐雞蛋；學包半月型的餃子、包雲吞，早餐做碗雲吞麵，品嘗著自己做的食物，心中感到滿足。

曾看過一段話：人要學著主動去找一些事情去做去折騰，跑步、看書也好，看電影也行……，總之不能太閒，太無聊是會得病的，閒出焦慮、閒出神經都是。這也是我學習的樂趣，過好每一天。

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