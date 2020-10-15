勞動節 周末的到來，似乎宣告著夏天即將結束，人們趁著連假以野餐、遊行和運動競賽來為夏日做最後一次的喝采。然而新型冠狀病毒的流竄造成所有活動暫停，以致今年的勞動節來了又走，沒有任何號角宣張，反而讓人產生一股若有所失之感，也讓待在家裡隱居防疫的我，不禁懷疑夏天是否只是路過而已。

但仔細追想，發現讓我失望的並非是平靜的勞動節，而是一年一度明尼蘇達州 州博覽會的取消。長達十二天的明州 博覽會一向是在勞動節當天夜晚的煙火聲中結束，每當和熟人，甚至不相識的路人攀談時總會互相詢問「去過博覽會了嗎？」話題便自然地源源而出。一下子，和對方之間的距離拉近了不少。

以「明尼蘇達州大聚會」(Great Minnesota Get-Together) 為口號的博覽會每年吸引了大約兩百萬遊客，目睹明州在畜牧、農業、藝術和創意上的成就，並且品嘗五百多種的美味佳餚。以每日平均吸引人數計算，明州總是引以為傲地宣稱擁有美國最受歡迎的州博覽會。

而參與這個夏季末的大聚會，也已成為我們一年一度的家庭傳統。

自從九○年代定居明州之後，只要沒出遠門，從未錯過任何一年的州博覽會，兒子第一次參加時才四個月大。每年我們挑選出一天沉浸在博覽會中，嘗試新的食物和活動，欣賞州民的各式才藝。一旦逛累了，便找個空地落腳休息，然後享受著完全免費的活動：看人。我們試圖找出哪些食客在大啖火雞腿及烤玉米時有最優雅的吃相，或者哪些乘坐驚險遊樂設施的遊客有最歇斯底里的尖叫聲。而當夜幕緩緩下降，霓虹燈逐一綻放後，漫步在擁擠的步道上，讓我們不禁回想到台灣的夜市。

當兒子成為青少年，他從遊客身分轉為博覽會的打工者。一天八個小時忙著做三明治和打鳳梨汁之外，仍然對顧客保持著一臉笑容，讓偷偷在一旁觀看的我們深深為傲。

多年下來，每次拜訪博覽會時，總是會懷舊地喚起兒子臉上的興奮，當他第一次乘坐高空纜車和巨型滑梯時；以及當我們在農場畜牧館的「出生奇蹟展」中一起體驗生命的喜悅，這些博覽會中的歡樂時光將永遠牢牢地銘刻在我的記憶中。

隨著越來越多來自世界各地的移民加入明州，此一年度大聚會也逐漸反映出社會文化的多元性，企圖在傳統與變革之間取得平衡。所以放大角度來看，明州博覽會是在慶祝無數大小社區的成就和精神，以呈現數百個小型且多樣的本地食物和商品景點為目的。

拜訪明州博覽會對我們而言就像每年一度朝聖的宗教經歷，當置身在浩大的人群間、盡情地享受了會園的豐饒和多采之後，會突然感覺到和周遭差肩而過的遊客共同分享了一種獨特的社群經驗，在別人的喜悅中找到快樂。所以雖然今年州博覽會取消了，但還是可以期望著明年再相聚的日子。