自從疫情 開始，人人居家，社交斷絕，旅遊也停止，居住在外的親人也見面無期，孩子們無法到學校和同學們嬉戲。一切生活方式似乎都像窒息一般，令很多人沮喪。然而在雲端 開啟了一片新天地，可以疏導許多人鬱抑的心情。

真還要感謝科技的進步，我們除了有蘋果的iPad、Line和微信 可見親友，更有操作簡單的Zoom可以讓很多人在一起閒聊、開會，學生可以上課，解決了許多問題，大家也藉此溝通感情。

我們這幾個月和兒女及孫子女們在Zoom上見面、玩遊戲，也和老友、同學們雲端聚會談天說地，除此之外，我還在Zoom上和老師學習繪畫跟攝影，老師們在Zoom上教學非常詳盡，對學生的作業點評十分仔細，幾個月來，我不再因旅遊或看孫子而缺課，每周認真交作業，比現場學習收穫更為豐富。

雖然有的老師覺得面對電腦教學有些自說自話的感覺，尤其當學生們都關閉自己的影像時。所幸老師們這半年來也習慣了在雲端自導自演的獨角戲。我們的雲端教室，隨時有新同學加入，舊雨新知互相切磋，交換心得，志趣相投，其樂融融。

自從開啟雲端會議後，我們的讀書會也開始在雲端舉行，也因為這是無遠弗屆的空中會議室，因此我參加了全美各地的文學、時事方面等不同性質的講座，增加見聞和擴大文學知識的領域，有緣得識各地知名的作家，遇見平日微信上的不同分會的會員們，除了結交新朋友，本已認識的文友也因此能在雲端上相遇，彼此寒暄、問好，真是天涯若比鄰，促進了情感和知識的交流。

外子因為參加合唱團，也開始在雲端與其他團員錄音練習，團長再將大家的錄音配合在一起，組成一首首天籟之音，這真是不可思議的技術，他們雖然不能在一起練唱，但是利用雲端技術，每個人都很努力的在家練習自己那部分，再合成美妙的大合唱，縈繞於雲端之中。

雖然我們可以在雲端學習，也能和親朋好友相會，但是畢竟還是欠缺人氣的溫暖，希望疫情早日結束，還我自由日，可與家人朋友互相擁抱，拾取昔日的歡樂。