AI摘要 文章摘要整理： 文章回憶北京六○年代因住房緊張而普遍出現的隔斷，說明其構造、用途與不隔音的缺點，並以童年趣事與時代變遷，寄託對舊日生活的懷念。

從我出生起，也就是六○年代初，家裡就有一組頂天立地的隔斷，直到一九八五年搬家，始終橫在房屋中間。它是由一扇扇相同的擋板組成，下半部是凹凸有致的木板，上半部是木櫺，中間嵌著磨砂玻璃。

隔斷的出現，源於當年北京住房緊張。家家戶戶住在平房或大開間裡，一家老少三代，甚至已成年的兒女，都擠在一間屋裡。為解決居住問題，有人向房管局申請在屋內安裝隔斷，也有人擅自擴建，侵占院內公用土地，使原本規整的院子變得凌亂。房管局對此往往也只能睜一隻眼、閉一隻眼。

隔斷通常設有門，開在靠近大門的一側，方便出入。門其實就是兩扇擋板加上合頁，可以對開，白天一般敞開，也很少上鎖，因為那時家家經濟拮据，即使省下幾個錢，也不過包起來，藏在自己知道的地方。

隔斷有點像老式飯館裡的屏風，能遮擋視線，保留一些私密空間，但不像屏風可以隨意移動，必須固定安裝。它可以只安到一定高度，也可以頂天立地，不過最大的缺點就是不隔音，夜裡屋內翻身、打鼾的聲音，外面都聽得一清二楚。究其原因，一是擋板彼此銜接處難免留有縫隙，二是隔斷頂部與房頂之間往往還有空隙，即使木櫺間嵌的是三毫米厚的玻璃，也難以真正隔音。

既然如此，當年為什麼不砌磚牆呢？原因很簡單，原本就不寬敞的房間，再砌一堵牆，豈不更顯狹小？何況砌牆還得大興土木。至於木櫺間使用的磨砂玻璃，也就是俗稱的烏玻璃，雖能遮擋視線，卻擋不住聲音，家人的談話內容等聲音，都可能被隔斷外的人聽見，真正是「隔牆有耳」。

有一次，我在院子裡玩，碰上父親的一個朋友，便熱情地把他請進家裡。那年我十二、三歲，客人見父親不在外屋，便問我父親多大年紀；我不知道確切歲數，只憑印象回答：「五十多歲吧！」沒想到父親隨即從隔斷裡面走了出來，客人和我頓時都很尷尬。看到父親不悅的表情，我知道自己把他的年齡說大了，可在孩子眼裡，父親總有一種威嚴的形象，對當時只顧玩鬧的我來說，又怎能說得準他的年紀呢？

轉眼四十多年過去，我家早已搬進單元樓，當年的隔斷也漸漸遠離了我們的生活。然而，每當在電視劇中看到這種隔斷，往日的記憶便會浮現，它承載的不只是歲月，更是那個年代鮮明的生活印記。