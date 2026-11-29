金門戰鬥營

AI摘要 文章摘要整理： 作者追憶年少時參加金門戰鬥營的艱辛與親情牽掛，並在 40 年後重遊金門，見證昔日戰地已成為平和觀光地。

整理舊照片，找出大一寒假參加金門戰鬥營的團體照（見圖，作者典樂提供）。這是我一直珍藏的老照片，當年在戰鬥營裡的生活體驗，至今仍令我懷念不已。

金門冬季海風凜冽，寒氣刺骨，戰地氣氛肅穆而寧靜，風貌與台灣大不相同。那是我第一次離開父母，獨自在外生活，也是第一次嘗到思鄉的滋味，寄出生平第一封家書，對金門因此有了一份特殊的感情。

那時沒有帶照相機，除了這張中隊團體照，再沒有其他照片，沒能在莒光樓前、太武山頂及古崗湖畔留下身影，一直是我的遺憾，總想著有朝一日重遊金門。

當年參加戰鬥營須經抽籤，我幸運抽中，欣喜不已。聽說金門冬天比台北冷，母親特地帶我做了一件新大衣，買了新背包。父親卻因戰地危險，幾度勸我放棄；母親則認為孩子需要磨練，極力支持。

戰鬥營是大年初三在高雄報到，我原與幾名校友約好搭平快車南下，父親認為女孩子擠平快車不妥，親自到車站替我買對號快車票，偏偏過年期間一票難求；後來是母親的遠房表哥成舅舅幫忙，買到除夕觀光 號車票。舅舅沒有子女，從小十分疼愛我，也希望我早些到高雄，陪他們夫妻過年。

除夕一早，父親親自送我上火車，安頓我坐好，替我叫了茶，又到月台買麵包和茶葉蛋。看著父親忙碌的背影，我強忍淚水，忽然很想放棄此行，跟他回家算了。火車即將開動，父親才匆匆走出車廂，跳下月台，轉身向我揮手，我終於忍不住淚如泉湧，父親也在淚眼中漸漸消失。

那一刻，我腦海裡浮現朱自清的「背影」。父親身材不高，矮矮胖胖，對兒女的愛都寫在背影裡，令我萬般不捨。數年後出國讀書，每當思念父親，便重讀「背影」，一面看，一面大哭，藉此排解思鄉之情。

戰鬥營十天，每天起早摸黑，接受嚴格訓練，我們曾模擬夜間行軍、攀登太武山，到擎天廳觀看表演，也練習打靶、騎馬。當時年少，只有好奇興奮，渾然不覺身處危險的戰地。

四十年後，我到廈門參加會議，會後承蒙金門文化局接待，終於有機會重遊金門，從廈門搭船，不到半小時便抵達。回想第一次赴金門，是搭軍艦從高雄出發，搖晃了兩天兩夜才到達，今昔對比，感受截然不同。

金門依舊潔淨純樸，昔日緊張的戰地氣氛已不復存在。文化局首先安排我們參觀莒光樓，我終於能拿起數位相機盡情拍照，彌補當年的遺憾。此後又走訪水頭聚落、金門民俗文化村和金酒公司，走進光華園酒窖，才知這裡是光華園坑道，停戰後才改建為酒窖。對面心戰資料館展示當年的心戰資料及對岸空飄過來的宣傳單，置身其中，慶幸戰火終於平息。

當晚，金酒公司設宴款待，豐盛的海鮮佳餚令人難忘，尤其紅蟳粉絲、醉蟹，鮮美可口。席間搭配五十八度金門高粱酒，多位隊友喝得微醺，還上台唱歌跳舞；我也喝了一小杯，酒香留在唇齒間，心情隨之高昂。

父親與家叔在世時都愛喝高粱酒，家中常珍藏幾瓶，平日捨不得開，只有逢年過節才拿出來宴客。當年我從金門帶回兩瓶高粱酒孝敬父親，至今仍記得他捧著酒、笑逐顏開的模樣。從金門平安回家，父親終於放下心來，我似乎也長大了，此後再離家，父親不再那麼難捨難分。

回想四十年前，軍營設備簡陋，伙食更無法與今日的宴席相比。金門冬天奇寒，學員們接連傷風感冒，我也未能倖免，正、副中隊長忙著帶大家看病，軍醫開的甘草片效果不彰，副中隊長甚至晚上翻牆出去替大家買藥，大家服藥後才陸續康復。

回家後，我告訴母親兩位中隊長的照顧，母親十分感念，叮囑我寫信道謝。當時年輕，不懂人情世故，以為一切理所當然，連兩位中隊長的名字都沒用心記住，更不知道信該寄往何處。如今只能送上一束心香，衷心祝福這兩位好心人平安順遂、生活美滿。