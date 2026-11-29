AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶1990年獨自前往列寧格勒的倉促旅行，途中屢遇住宿、交通與溝通難題，最後在陌生人的幫助下平安返程。

「Hi！我叫瑪麗亞。」我在開往列寧格勒的火車上剛坐穩，對面一個年輕姑娘便笑著向我打招呼，隨即介紹身旁的丈夫帕博羅。

那是一九九○年，蘇聯解體的前一年，聖彼得堡當時仍叫列寧格勒。我告訴他們，我在倫敦讀博士，他們則來自尼加拉瓜 ，在當地學俄語。瑪麗亞得知我在當地舉目無親，便與丈夫低聲商量幾句，隨即邀請我：「那妳來我們家住吧。」

我望著她的眼睛，心想：她怎麼會邀請一個陌生人回家？我說想考慮一下，翻開隨身帶的小說，卻一個字也看不進去。住她家能省錢，又有現成的嚮導，但萍水相逢，能相信他們嗎？最終仍謝絕了她的好意。

火車緩緩駛入列寧格勒站，灰色站台上擠滿接站的人群，衣著樸素、色調沉暗，手中卻舉著一束束鮮花。那一抹亮色，讓我心頭一顫：原來，他們也有這樣的浪漫。

下車後，我快步走向旅遊資訊櫃檯，詢問職員是否會講英語，對方只是搖頭。那時旅行全靠紙本地圖，列寧格勒是我暑假遊歷北歐四國時臨時增加的行程，一名在赫爾辛基青年旅舍遇見的中國留學生極力推薦這座城市，還說中國人入境蘇聯不必辦簽證。成長於毛澤東時代的我，看過蘇聯電影、讀過蘇聯名著，對這個遙遠國度一直懷有朦朧嚮往，於是心念一動，便買了火車票，什麼準備也沒做。

正不知所措時，一名敦實的出租車司機用生硬的英語問我要不要搭車，我告訴他要去莫斯科飯店。車子駛離熱鬧街區後，人車漸少，我開始懷疑司機是否走對了路。忽然，他把車停在路邊，我下意識攥緊背包帶。「美元換盧布，你能換嗎？」原來他只是想換錢。我告訴他只有英鎊。直到他把我送到飯店，我才鬆了一口氣。

排隊等了十幾分鐘，櫃檯卻告訴我，只有在飯店訂了房間才能入住，我請她推薦其他住處。走出飯店，橘紅夕陽倒映水面，美不勝收，我想在漫天霞光裡多停一會兒，肩上的背包提醒我，今晚還沒有落腳處。

順著地址，我找到一艘巨大的白色遊船，前台一名西裝筆挺的男子用流利英語告訴我，房價每晚一百六十美元。我大吃一驚，整個暑假我不是睡火車，就是住十美元左右的青年旅舍，哪住得起這樣的旅館？他又替我畫下另一家較便宜的旅館位置簡圖。

暮色已深，我摸黑找到那家旅館，前台一個俄羅斯女人卻冷冷地告訴我：「沒有房間。」我僵在原地，眼眶發熱，癱坐在等候區的藍色沙發上。窗外一片漆黑，玻璃映出大廳昏黃的燈光和自己的身影，這座城市沒有人知道我在哪裡，我也不知道該往哪裡去。瑪麗亞的笑容忽然浮現在眼前，若當初接受她的邀請，此刻或許正坐在她家的餐桌旁。

我走到保安面前，指指沙發，再比出睡覺的動作；他看懂了，輕輕點頭。那一夜，我蜷縮在沙發上，以外套蓋身，疲憊時睡去，身體不適又不時醒來。每次睜眼，看到門口的保安，便又安心地閉上眼睛。

清晨六點，我草草洗漱，吃了幾塊餅乾，決定當天離開列寧格勒。離火車開車還有幾個小時，我打算步行到車站，順便看看這座城市。我拿出留學生給我的火車站俄英文字條問路，一路看見寬闊的河流、廣場上的紀念柱和宏偉的宮殿，卻不知道它們的名字，只能用相機記錄。後來，一個略懂英語的俄羅斯婦人慷慨送我一張車票，帶我到公車站；車裡擠滿上班的人，讓我恍惚回到北京的早高峰。

抵達火車站後，我走進一家食品店，習慣了倫敦商店琳瑯滿目的貨架，眼前卻只有整齊堆疊的同款罐頭。「麵包會有的」這句電影「列寧在一九一八」中的台詞，突然浮上心頭。

然而，檢票員查看我的車票後皺眉說，這是開放式車票，必須到莫斯科飯店預訂座位，否則不能上車。我急忙解釋自己找不到旅遊資訊，也沒有地方住，懇求他通融，他仍堅持規定。我幾乎絕望了，莫斯科飯店離車站很遠，現在趕去肯定來不及；望著近在咫尺的列車，我暗暗下定決心，無論如何也要搭上這班車。

「嗨，年輕姑娘，妳可以上車了。」檢票員忽然喊道。我一時沒反應過來，直到他再次呼喚，才猛然回神，抹去眼淚，連聲道謝。「莫斯科不相信眼淚」的片名突然閃進腦海，幸好在列寧格勒，眼淚還是管用的。

車廂裡幾乎空無一人，我在靠窗的位置坐下，幾分鐘後，火車駛離列寧格勒。我默默算了算這趟莽撞而倉皇的旅程：十四個小時，短得像一陣風，卻又漫長得像在無爐火的房間裡熬過一個寒冬。

再見了，列寧格勒，你是一座美麗的城市，我原想好好看看你，但不是今天。