AI摘要 文章摘要整理： 作者透過回憶上海弄堂口賣白蘭花的阿婆，描寫白蘭花如何融入日常，也感嘆城市變遷後，這份帶有人情味的舊時香氣逐漸遠去。

「白蘭花，要伐？」（編按：「要伐」是上海話，意為「要嗎？」）夏天的上海街頭，這一聲輕輕的叫賣，不知曾讓多少人停下腳步。那時候，總有一些阿婆挎著竹籃，裡面放著一串串剛穿好的白蘭花；她們守在弄堂口、馬路邊，很少大聲吆喝，只是遇見路人，便輕輕問上一句。

每當聞到白蘭花淡淡的香氣，我總會想起上海。每天早上走出弄堂口，總能看見這些賣花的阿婆，竹籃裡鋪著濕毛巾，上面整齊擺放著一串串尚未綻放的白蘭花；有人停下來看看，她便笑著招呼：「買一串也可以，買一朵也可以。」

白蘭花潔白細長，花瓣微微尖起，一朵朵用細線串起來，像一串小巧的玉飾，年輕姑娘喜歡，阿姨、阿婆也一樣喜歡，有人把花串別在胸前，走在街上，沒有香水，也不需要刻意打扮，微風吹過，淡淡的香氣便隨之飄散。

我住在上海時，經常在老弄堂口遇見一名賣花阿婆，她總是坐在那裡，守著面前的竹籃，每次經過，我都會停下來買上一小串，她總是小心翼翼地整理好花串，再遞到我手裡。我喜歡把花湊近鼻尖，深深吸上一口，那香味不濃烈，卻很悠長，彷彿一種來自生活深處的安慰。

白蘭花也融入了上海人的日常生活。到朋友家做客，常常還沒進門，便聞到屋裡飄出的花香；窗邊的小玻璃杯裡，插著幾朵白蘭花，不張揚，不艷麗，卻讓整個房間多了一份清雅。

那時的上海，弄堂裡有腳步聲、自行車鈴聲、鄰里的談笑聲，還有街邊小販的叫賣聲。賣白蘭花的阿婆，也是弄堂生活的一部分，買花的人停下來聊上幾句，阿婆遞上一串花，也遞上一份親切。生活雖不富裕，人們卻懂得從這些微不足道的小事裡尋找美好。

後來，城市慢慢變了，老弄堂改造了，花店愈來愈多，賣白蘭花的阿婆日漸稀少。起初，我以為阿婆只是某天沒有出來，日子一天天過去，那個熟悉的位置再也不見她的竹籃；後來，弄堂口最後一個賣白蘭花的阿婆也消失了。我也曾在花店買過白蘭花，卻總覺得少了記憶中的味道。

如今我才明白，自己懷念的不只是白蘭花，而是那個生活簡單又充滿著人情味的年代。一串小小的白蘭花，留下的是一座城市的記憶，那縷淡淡的香氣，穿過歲月，至今仍留在人心裡。