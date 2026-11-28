AI摘要 文章摘要整理： 作者在廣州收到一份來自素未謀面的德國老人親製木作，背後是女兒與德國好友二十多年跨國情誼的溫暖見證。

今年七月，我在廣州收到一份來自素未謀面的同齡德國 老人送來的禮物。那是一幅白蠟木裝飾畫（見圖，作者潘健生提供），以白蠟樹橫切木片鑲嵌在木框內，保留天然木紋，質地原始，帶著幾分粗獷，第一眼我便喜歡上它。它或許不值多少錢，卻是我眼中的無價寶。這也符合我的審美觀：崇尚天然真實，不事雕琢。

將禮物交給我的奧爾加（Olga）說，這是她父親喬治親手製作的，材料取自他居住了一輩子的老家後花園裡的一棵白蠟樹，這棵樹陪伴了他幾十年，感情十分深厚。

奧爾加為何將父親的作品送給我？這要從二十六年前說起。

二○○○年，剛滿二十歲的女兒遠赴德國留學，考入波恩大學，與鄰座同學奧爾加成為好友。大學期間，每逢聖誕節 、復活節、德國統一日及狂歡節，奧爾加總邀請女兒到家裡共度佳節，畢業工作後，這份情誼也未曾中斷。

後來，女兒赴美、結婚生子，奧爾加也成家育兒，兩人仍多次跨越大西洋互訪。兩個父親雖從未見面，卻因女兒的交情，早已神交多年。

這次女兒帶著兩個孩子回中國探親，奧爾加特地安排來華，在廣州相聚，並將父親去年完成的木作禮物帶來。透過這件作品，我彷彿看見那個德國家庭幾十年真實溫暖的日常，也想起女兒當年在那裡度過的美好時光。

我也回贈喬治幾行文字：我看見木頭裡歲月的紋理，德國的風雨、花園的樹木與花，也看見你們幾十年的柴米油鹽，以及真誠溫暖的情誼。感謝你，素未謀面的德國朋友。你送我一首木頭寫成的詩，我以粗糙笨拙的文字，回贈另一首詩。