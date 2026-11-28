一九五七年，母親（左起）、妻子、我和弟弟同遊西湖。（圖／作者葉元凱提供）

AI摘要 文章摘要整理： 一對華東師大同窗畢業後赴陝西任教，因長期通信與相聚而相戀，1958年結婚，之後在師長協助下終於團聚，同校任教並迎來家庭新篇章。

一九五五年七月，我們從華東師範大學畢業，學校號召畢業生支援內地，兩班六十人中，有九人分配到陝西。九人都是浙江人，七男二女，四人已有對象；連惠是唯一單身女生，首先分派到省直屬重點學校咸陽中學。臨別前，大家合影，題字「在祖國的大西北」，老朱對她說：「找對象先在老同學裡找吧。」沒想到後來竟應驗在我身上。

大家約好由她保管照片，分配確定後寄給同學。我被分到北面的米脂中學，不久，她寄來照片及同學們的分配地點，我回信道謝，此後，我們經常通信討論教學、交換近況。一學期後，同事問我有沒有女朋友，我說沒有，只提到和連惠通信；他反問：「你和其他同學也這樣通信嗎？」一句話點醒了我。

一九五六年寒假前，連惠邀我和幾個西安附近的同學到咸陽相聚，兩三天後，其他人先行返校，我留了下來。我們看電影、吃關中小吃，到渭河灘散步，看南飛雁群歇息；河灘難走時，我伸手拉住她，心中泛起情愫。晚上翻看影集，談起家庭往事。假期將盡，感情已不言而喻，通信稱呼也親暱起來。

一九五七年暑假，我們回南方老家拜訪雙方父母，我帶著兩瓶「杏花村」輾轉抵達蘇州，她父母熱情接待，帶我們遊獅子林、虎丘。她家信奉基督教，飯前禱告，我也安靜陪同。

到了杭州，母親見我離家幾年，竟「騙」回一個媳婦，樂不可支；「騙」是家鄉形容娶得美人的玩笑話。母親天天做家鄉菜，弟弟忙著端茶送菜，我們四人泛舟西湖，在三潭印月留影（見圖，作者葉元凱提供）。母親和弟弟如今都已離世，這張照片成了珍貴紀念。

一九五七年逢十月革命四十周年，我寫了一篇學生喜愛學俄語的文章，刊於北京的「中蘇友好報」，蘇聯各地讀者寄來一百四十多封信，表示願協助學生學俄語。我們組織學生與蘇聯學生通信，我的五九屆學生和連惠的六○屆學生，俄語高考成績先後名列全省第一。

我們決定一九五八年寒假結婚。我在米脂辦好證明，穿上母親寄來、花人民幣十九元特製的柞蠶絲中山裝，冒著陝北寒風搭卡車前往咸陽。教師集中學習至臘月二十七才結束，我們當天便去登記，多年後才知道前一天是情人節，若早一天豈不更浪漫？

辦事處發給我們兩張結婚證，一張男方名字在前，一張女方名字在前，象徵男女平等。幾名老師來鬧洞房，用線吊著蘋果逗我們同時張口，趁機拉高蘋果，讓我們嘴唇相碰。

婚後仍因工作分隔兩地。一九五八年暑假，全國大躍進，教師下鄉掃盲，沒有假期，寒假相聚也只有短短兩周。一九五九年九月，省教育廳下文調我回去，原來米脂中學馮文俊校長體恤我們分居，主動向省廳爭取。陝北環境艱苦，調動不易，加上我所教五九級俄語成績全省第一，馮校長仍願放我離開，我始終感激。

我立即拍電報告訴連惠。但教育廳原有不成文規定，夫妻不能同校任教，原打算把我派往附近的興平縣。經咸陽中學楊綏校長奔走一整天，終於讓我調回咸陽中學，從此夫妻得以相守，這份恩情我們銘記一生。

一九六○年，連惠所教年級的俄語成績也名列全省第一，教育廳長親自到校總結教學經驗，「陝西日報」刊出我們的照片和經驗介紹。同年秋天，第一個孩子出生，我們的人生翻開新的一頁。回首往事，心裡仍湧起暖流。