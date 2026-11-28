AI摘要 文章摘要整理： 一株被蛞蝓折斷的鳶尾，引出作者對友誼、遷徙、失落與重生的追憶，也在花苞水中綻放與友人母逝消息交疊下，映照生命的無常與希望。

西雅圖 春季多雨多霧，天空常像垂著灰色布簾，沒想到一夜之間，簾幕竟被拉開，清晨已是藍天艷陽。我憑欄遠眺，圍柵旁的薔薇花苞仍遲遲未開；轉眼看見露台左側那株昨晚即將綻放的鳶尾，花梗竟折斷了。

熬過秋冬寒雨，好不容易盼到花苞挺立，怎麼說斷就斷？我彎腰去扶，卻摸到莖上又濕又黏的東西，原來是可惡的「斯拉格」（蛞蝓），竟爬得這麼高，糟蹋我的花苞，老公聞聲趕來，拿起鹽罐撒向牠。二○二六年第一株鳶尾，就這樣夭折了。

捧起斷枝，我心疼它連站著綻放的機會都沒有，更遑論優雅的姿態；環顧四周，其他鳶尾葉片挺立，卻不見一個花苞。望著鳶尾葉片，我想起盛開時純粹的紫色。

第一次認識鳶尾花，是住在美國中西部時。我和好友瓦列爾同住五十三號公路旁，常相約到芝加哥郊區植物園 散步。她學藝術，也懂植物，總能說出花木的名字。一次，她指著花圃告訴我，這就是鳶尾花，象徵重生、蛻變與希望，提醒人們寒冬過後仍有春天。她蹲在花叢旁細細解說，我才留意到花瓣的奇妙形態：三片向上，三片向外舒展，中間帶著毛茸茸的花蕊，宛如舞者迎風揚起裙裾。

逛完植物園，我們常去鎮中心吃越南 河粉；夏日周末，則到林肯公園聽露天音樂會。毯子鋪在草地上，燭光與螢火蟲交相閃爍，威爾第的「四季」隨夜風飄蕩。散場後，我想攙她上車，她總搖搖花白捲髮：「幹嘛？我老了嗎？我自己來。」嬌小的她，總能俐落地跨上車。如今每見鳶尾，我便想起那些美好的夜晚。

女兒家門前也有前屋主留下的幾株鳶尾，初夏花開，紫色沉靜，在陽光下格外動人。我多次向女兒討一株，她卻總忘了帶來。疫情期間，外孫女和小狗不能外出，我們只能隔著玻璃門，在門外陪著花朵，向屋裡的孩子比手畫腳。後來鏟雪車經過，連花根帶泥土鏟去大半。再後來，我們搬離中西部，遷居兩千三百英里外的大西北。聖誕夜，孩子們哭著說再也看不到雪，我卻惦記著沒能帶走一株鳶尾。

幸而女兒在西雅圖的「鄰里植物交換」活動中，替我找來幾株鳶尾根，我在露台搭起花床，鋪好泥土，悉心栽種。第一年只有葉子，第二年仍不見花；直到第三年，雨水充足，根莖終於茁壯，枝葉繁盛。西雅圖的陰雨與院中的「斯拉格」，也漸成生活的一部分，我盼著鳶尾回報多年的等待。

冷風打斷思緒。我把折斷的花苞放進小碟，加些清水，擺在書桌旁。看著它，我想起人生種種「折翼」：被踩壞的心愛歌本、無疾而終的戀情、屢遭挫折的求職，以及兒女成長時的衝突。我輕聲對它說：「有斷就有合，再等等。」

果然，幾天後，花床裡的新花梗在陽光下陸續挺起，枝頭已有小花苞；桌上的斷苞竟也露出一抹紫色，在水中悄然綻放。我正欣喜，卻收到米格爾的訊息：母親瓦列爾病逝了，她年邁多病，生前最想念的人是我。訃告上那張淡紫色封面的照片裡，她仍是長髮微捲、眼眸清澈，笑容洋溢著生命力。

當夜，我夢見小小的後院泛著紫色光暈，種了三年的鳶尾在西岸春風中全然盛開，花梗昂然挺立，紫色花朵迎風搖曳，似向住在這裡剛滿五年的主人致意。而我拿著花鏟，走在漫天遍野的鳶尾花叢間。