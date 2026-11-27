AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶15歲在江西共產主義勞動大學為同學公平分配寫下大字報，卻迅速遭孤立與驚嚇，最終因工作組介入而化險為夷，留下對恐懼與表達自由的深刻反思。

那年秋日，上工時，我扛著鋤頭，獨自走在曲折的田間小徑上。想起昨天大家還有說有笑，怎麼一夜之間，我竟落了單？禍根當然是那張大字報，然而，這不正是她們當初所盼望的嗎？

低頭看看腳邊的水田，再過一個月便是收穫季節，收割完，我們也將初中畢業。我們就讀的「共產主義勞動大學」是江西省獨創，曾上過報紙、拍過電影，號稱半工半讀教育革命的典範，同學大多出身寒門，多來自吉安。

一九七○年，畢業分配在即，焦慮也在人群中漫溢。昨天中午，就在這條小路上，大家積壓已久的情緒終於爆發，有人抱怨：「三年了，什麼也沒學到，在山溝裡只工不讀，除了下雨天上點課，天天種地。」「冬天還得上山挖馬兜鈴，當中藥材賣錢。」「校革委會主任滿口革命道理，卻把自己的孩子安排進工廠。」「我多想分回家鄉吉安。」「至少讓我進工廠，能養活自己。」「畢業分配後就不能調動，只要分配公平、公開，不搞暗箱操作，即使結果不好，我也認了。」

聽了大半年抱怨，我心中的同情終於滿溢，忍不住問：「既然有這麼多想法，為什麼不說出來？」她們回答：「哪敢得罪領導？分配可能更糟。」我想，自己畢業後會去母親工作的五七幹校，不必擔心分配，便說：「那我來替大家說。」

當天下午，我寫了一張大字報，在同學簇擁下貼上女生宿舍外牆，沒有批評，也沒有指責，只是表達大家對公平分配的期望；晚飯時，許多外班同學來宿舍支持，說已在大字報上簽名。我出去一看，橫的、豎的、斜的，深淺不一的簽名，像幾十朵小花，綻放在紙下方，室友們也很高興，連聲道謝，並一一簽了名。

不料睡前風雲突變。一名女生跑來告訴我們，革委會主任大發雷霆，隔天下午要開會整我，還罵道：「黃毛丫頭，懂什麼？敢跟我鬥？」消息傳來，宿舍頓時鴉雀無聲，愁雲密布。

我捫心自問，為什麼要寫大字報？因為心裡還相信上面會傾聽，若訴求反被視為冒犯，甚至遭到打擊，又何必信任、何必以卵擊石？但我年少不識愁滋味，仍照常入睡。

翌晨，有同學來報信：「好多人把簽名塗掉了。」室友個個神情凝重，出門買早飯也沒叫我；上工時，幾個要好的朋友早已先走，整間女生宿舍只剩我一人。路過外牆，只見大字報上除我的名字外，其他簽名全被塗成圈圈和不規則的黑塊，像一顆顆石子朝我砸來。

下田後，大家刻意與我保持距離，避開我的目光，沒有人和我說話，彷彿我根本不存在；工間休息時，四周仍是一片沉默。微風吹過，往日的嬉笑聲全消失了，所有人都陷在恐懼裡，猜測下午的全校大會是否會帶來滅頂之災。

我也開始害怕：等待我的會是點名批評，還是公開批鬥？比起大會上的羞辱，我更怕這種孤立持續下去，真想找個人說說話，分散心中的壓力，但環顧四周，卻只有死寂。那一刻我才懂得，世上最難忍受的孤獨，不是在無人之境，而是在人群之中。

下工後，我又獨自走過田間小徑，孤零零地吃完午飯，再忐忑地走進大食堂開大會。我不知道是什麼命運正等著自己，只覺得闖下了大禍。

大會主席台上多了幾張陌生面孔，原來是縣教育革命工作組的成員，臨時前來指導。組長一開口，竟稱讚我貼大字報是革命小將反潮流的行動，對我們要求公平分配的訴求卻隻字不提。我和同學都愣住了，眼看就要吞沒我們的洪峰，竟突然轉了方向，一場預想中的打擊就這樣消散。大家如溺水者忽然抓到救生圈，只顧慶幸，幾乎忘了大字報原本的訴求。上面的手段果然高明，風波就此不了了之。

這場如坐雲霄飛車般的風波，前後僅二十四小時。事後想來，能逃過一劫只是偶然，更令我後怕的，是看見人性的脆弱：「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」終究只是美好願望；而我自己也並非勇敢之人，再沒有勇氣踏入「同一條河流」。原來，表達自由，必須以免於恐懼為前提。

往後歲月，我仍曾想秉筆直書、為民請命，最後卻一次次退縮，不願再踏入那條河流。那是我人生中的第一張大字報，也是最後一張。那年，我十五歲。