AI摘要 文章摘要整理： 作者因家鄉復原長盛塘與翻新群義英而返鄉，回顧童年往事、族人故事與地方古蹟變化，感嘆昔日聚腳地如今已成新景。

喜聞家鄉復原長盛塘、興建長盛塘大道，並翻新沿路的標誌性民居，村容煥然一新。趙一翰先生聞訊後立即返鄉，將家鄉新貌圖文並茂地分享給大家。看著群義英的變化，我不禁莞爾，彷彿時空交錯。

群義英，顧名思義，似是英雄義士群集、共議天下事的地方。上世紀六○、七○年代，在廣東新會皇族古村慈谿，村民常到這裡遊玩、下棋、抽水菸。

群義英舊址緊鄰大行塘，是青磚木瓦結構的廊屋，分為堂、廊、園三部分。白底黑字的「群義英文化中心」正對昔日「生產大隊」舊址和慈谿中學大門，紅底鎏金的「群義英」匾額格外醒目（見圖，作者梓影提供）。園中的鳳凰樹依然挺立，樹下幾張石板長凳，七○年代，這裡曾擺滿長凳，供村民聚集看電視。

記得一個炎夏傍晚，媽媽還在生產隊工作，我從後門溜出，和小伙伴在群義英跳長凳、玩「拉羊碌」，只有我躲過追逐，還解救了被定住的同伴。正得意時，我卻一腳踏空。滿臉是血的我躺在媽媽懷裡，她用沾泥的手替我擦拭下巴，幸好爸爸有拖拉機，能連夜送我到古井醫院動手術。媽媽眼角的淚光比星星還亮，爸爸的心跳彷彿比拖拉機聲更急，但父母沒有責怪我，只擔心如何向古肅阿爺交代。從此，我過起兩點一線的生活，不敢再到果園以外玩耍。

阿爺很少去群義英，他說，村中又稱這裡為「散仔管」或「竇口」，空氣汙濁，村民共用水菸筒，既不衛生也不安全，因此不准我們前往。起初，村民都在我家看黑白電視；後來伯父等人在香港組織同鄉會，捐款買了彩色電視送到群義英，石板長凳供不應求，連站著的人也擠得水洩不通。

姊姊剛上學，便央求阿爺讓她把果園裡吃不完的黃皮、龍眼和荔枝拿到群義英賣，好賺錢買文具。她果真賺錢買回習字簿，還得意地說自己懂得把握商機。

姊姊最愛講群義英的人和事，最有趣的是「就叔」，他把方形鐵皮菸盒當枕頭，睡著後，小孩悄悄抽走菸盒，他竟頭懸半空，仍睡得香甜。

她講得最多的是北叔，常捧著族譜講述祖輩歷史。北叔像一本活字典，是村中輩分最高、最有名望的長者，常來找阿爺聊天。弟弟大眼仔跟著村民叫他「北叔大公」，阿爺糾正我們只准稱「大公」，卻總被大公笑著制止，於是，「北叔大公」成了我們的專稱。後來姊姊和他的孫女成了同桌，兩家往來更密切，群義英恰在兩家之間。

北叔家位於大行塘盡頭、宋室親臣趙公祠旁，小時候，我和姊姊常在他孫女帶領下到祠堂玩，雖已破舊，在我們眼中仍高大而神聖。「宋室親臣趙公祠」又稱本厚堂，建於明代萬曆年間，為一路三進，保留青磚飛檐、木雕屏風等嶺南工藝；二○一四年完成搶救性維修，並列為江門市級文物保護單位。

大行塘盡頭從前有道石閘，越過小山坡便是慈谿所屬的慈佛和安山村，父輩叮囑不可越界，我和姊姊從不跨過石閘。唯一例外，是李老師帶我回家取資料，在廖老師陪同下走山道捷徑，穿過密林便看見斜塔文昌閣。

二○二四年八月返鄉，車子沿寬敞公路很快越過慈谿村口，發現文昌閣就在路旁，便下車參觀正在修葺的古塔。曾經隔山涉水的距離，如今一覽無遺：從文昌閣到祠堂，再到群義英，最後回到我家的祖屋。

群義英，這個曾留下我血汗的地方，不只有前人的歡樂記憶，也迴盪著我的童年笑聲；如今，它還將以嶄新面貌，為後來者創造美好回憶。