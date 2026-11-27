AI摘要 文章摘要整理： 兒子送禮與 Storyworth 寫作服務，讓作者回顧曲折身世與家族離合，也促使母子更深入理解彼此，成為珍貴的傳家故事。

兒子個性細心體貼，只是平時沉默寡言，每逢佳節或我的生日，他送的禮物總是別具心思。上大學時，他利用暑假打工的機會，到附近的珠寶店親手製作一條銀色心形項鍊，中間鑲著印第安綠松石，這是我最珍愛的首飾。此外，他還送過藝術花瓶、錄音相框，以及畫架和顏料。每份禮物都蘊含著他對媽媽獨特的愛，總令我驚喜、感動。

幾年前，我又收到一份別出心裁的聖誕禮物：美國推出的「Storyworth」服務。孩子每周選一個主題，邀請父母寫下親身經歷與回憶，藉此了解父母的人生，也能追溯祖先來處；書中還可穿插照片，讓故事更生動。它不同於刻板的家譜，而是由一篇篇有血有肉的小故事串起家族歷史，值得代代相傳。

我的身世頗具戲劇性，孩子們過去並不十分了解，只知道我和他們的父親從台灣赴美求學後，在美國落地生根。因國共內戰，我在嬰兒時期便與父母分離，由已遷台的祖父母撫養。祖父是著名學者，祖父母十分疼愛我，卻在我十八、二十歲時相繼離世。後來，孩子們又得知我是過繼的孫女，這段跨越海峽兩岸的離合故事，更引起兒子的好奇。

書中，我詳述原生與過繼兩個家庭的祖先脈絡、婚姻關係，以及家庭和教育背景。本已到台灣經商的父母，因內戰為處理家產暫時返中，將我留在貧困的奶媽家。國民黨撤退台灣後，兩岸隔絕，父母無法返台，幸而父親透過香港友人找到已在台灣的表叔，我才得以過繼給表叔公為孫女，受到他們視如己出的照顧。

一九七二年，我赴美後寫信到中國，終於找到住在揚州的父母。一九八二年，弟弟在改革開放後考上大學，畢業後又考取公費赴美留學，讓我在異鄉首次與親人團聚。一九八八年，我獨自遠赴中國尋親，探望自襁褓中分離的雙親。看見歷盡滄桑的父母住在年久失修、斑駁破舊的老宅，我心中滿是酸楚。短短一周重聚後，我萬般不捨地告別；一、兩年後，父母相繼離世。這段如小說般的人生經歷，更讓兒子想深入了解我的身世。

透過一個個問題，兒子逐漸走進我的內心。有一次，他問：「如果能和一位已故親人共進午餐，你最想見誰？」我回答是祖父。祖父在美國去世，臨終時我未能陪伴身旁，至今仍是心中的遺憾。兒子也問起我和他爸爸相識的經過，以及我結交的朋友。這本書讓他終於了解媽媽走過的人生，也讀懂了自己渴望知道的家族歷史。

這本充滿故事的書，是無價之寶，也是我和兒子之間的心靈橋梁，讓我們更加親近。它記錄了歲月的痕跡，更將成為家族世代相傳的珍貴傳家寶。