AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶文革時期因西洋音樂被禁，便借用曬藍圖技術複製樂譜，悄悄供琴友學習，意外在禁令下培養出一批提琴人才。

不久前，我聽了一場弦樂四重奏音樂會，節目單上有一首作品名為「Blueprint」（藍圖），令我好奇。聽了解說才知道，作曲家卡洛琳．蕭（Caroline Shaw）以貝多芬「降B大調第六號弦樂四重奏」結構為藍本，重新創作。這個久違的「藍圖」二字，卻把我的思緒帶回多年前的一段往事。

一九六六年文革開始後，西洋古典音樂遭到禁絕，除了「國際歌」，外國樂曲大多被斥為「封、資、修」的糟粕，不准演奏、聆聽和學習。然而，文革中期，學小提琴的人反而逐漸增加，一九七二年，潘寅林演奏的「千年的鐵樹開了花」經廣播電台播出，迅速傳遍全國，帶動學琴熱潮。當時上海提琴廠每年生產十萬把練習琴，仍供不應求；一九七三年，費城 交響樂團首次訪華，又掀起另一波熱潮。

外國教材既然被禁，學琴的人只好四處借來文革初期「破四舊」時倖存的舊樂譜，再買空白五線譜紙，一頁頁抄寫。我和幾名琴友都覺得抄譜既費時又枯燥，何不設法印製？我想起文革前，隔壁底樓有個由家庭婦女組成的生產組，專替工廠曬製藍圖，我曾從二樓窗口看她們把圖紙放在玻璃架上曝曬，再以氨水熏製，便想到或許也能用這種方法複製樂譜。

我先從垃圾桶撿來一小片半透明繪圖紙，覆在樂譜上，以黑墨水鋼筆描出音符和線條，再向生產組索取廢棄的感光紙試曬。結果成品清晰可辨，只是原本黑白的樂譜，變成淡藍底色。試驗成功後，我便開始籌畫大量製作。

一名在工廠當繪圖員的朋友，介紹幾名從插隊落戶地方逃回上海、沒有工作的女孩替我描譜。我教她們描譜方法，幾周後便熟練起來，再按樂譜難易程度計酬，每頁三角（人民幣，下同）至一元，一天可賺一、兩元。教材則依照文革前上海音樂學院小提琴專業的教學大綱，從霍曼、開塞練習曲，到帕格尼尼二十四首隨想曲及十大協奏曲，逐一描成樣板，日後便可按需曬印。

曬譜工作交給國良，他也是逃回上海的知青，因受不了黑龍江的嚴寒。他自製曬圖架，晴天用陽光，陰雨天用燈光，成品品質很好。樂譜按頁計價，每頁五分；「開塞」四十頁，售價兩元。我認識不少琴友和老師，樂譜推出後很快有人訂購，訂單甚至來自新疆等地，買家先寫信或打長途電話告知曲目和數量，匯款後，我便將樂譜寄出。

寄譜也曾遇到麻煩。有一次，我到郵局寄印刷品，工作人員拆開檢查，發現樂譜上有外文，便以規定不准郵寄為由退件。幸好七十歲的忘年交姜老先生願意幫忙，他常寄東西給雲南的女兒，郵局從不檢查，後來便由他代我寄送。他對禁絕西洋音樂深感不滿，願意出手相助，完全是憑著良知。

那時私人電話極少，居民多靠公用電話聯絡，有人來電，傳呼員便步行到家通知。離我家最近的公用電話在巨鹿路與富民路轉角，傳呼阿姨來過幾次後，逐漸熟悉我的事，她知道來電是訂購小提琴譜，便主動記下曲名和數量，讓我不必每次立刻回電。後來她告訴我，居委會曾交代她留意居民通話，有可疑情況就要報告，但她喜歡小提琴，從未向上面透露我的事。

回想當年，描譜、曬譜、買譜的人，心裡多少都對禁令不以為然；大家關起門窗，悄悄練琴，竟也培養出不少提琴人才。移居美國後，我問過幾位在頂尖音樂學府學習提琴的中國留學生，他們都說小時候用過藍色樂譜。得知當年的努力也許曾為培養音樂人才出了一點力，我深感欣慰，但想起那時年少膽大，若有人檢舉，隨時可能被扣上莫須有的罪名，仍不免心驚。

一九七六年文革結束後三年，我走進福州路的音樂書店，眼前琳瑯滿目的外國樂譜令我震驚。我買了一本「克萊采爾」，只花一元六角五分（見圖，作者聲立提供），至今仍保存著，偶爾拿來練琴，活動手指。當年那一張張淡藍色樂譜，終究成了我記憶中難以褪色的藍圖。