AI摘要 文章摘要整理： 作者藉重聽老歌與觀看舊影像，串連童年、家族歷史與上海舊景，說明歌曲比照片更能承載時代情感與生命回音。

翻看老照片，可以重拾逝去的光陰；重聽舊歌，又何嘗不是如此，而且往往更勝一籌。照片留住一個瞬間，歌曲承載的卻是一段歲月、一種情緒，甚至一個時代的靈魂。一首好歌經傑出歌手演繹，廣泛流傳後成為經典，也成了一代人的共同記憶。多年後再次聆聽，旋律依舊，往事卻如潮水般湧現。

科技進步，讓我們不但能在YouTube聽見老歌，還能欣賞歌者昔日的舞台風采。有些影片更將原唱畫面換成相關電影片段、歷史紀錄或城市舊景，使老歌呈現新的生命力。聲音與影像相互映襯，猶如一把開啟記憶之門的鑰匙，帶人穿越時光，重回當年的情景。最近，我重溫幾首舊歌，配上電影片段和歷史市景，感觸良多。

「漁光曲」配上同名老電影片段，勾起我三歲時的記憶。那是我第一次接觸留聲機，看見黑膠唱片緩緩轉動；也是生平第一次看見父親流淚。年紀雖小，我卻隱約感受到歌曲中的哀愁，以及父親內心受到的觸動。

多年後我才明白，那一幕也開啟了我探尋家族歷史的道路，我開始追尋祖輩貧苦的家世，了解故鄉失落的經過，以及家族一次次遷徙的原因。每當重聽「漁光曲」，看著影片中漁家女艱辛的生活，再想到父母與祖輩走過的歲月，塵封的往事便一一浮現。

「送別」配上電影「城南舊事」的片段，則帶給我親切的熟悉感。電影中小英子成長的故事，以及北京胡同、古宅和街巷，竟與我童年在上海祖家的記憶十分相似。

抗戰結束後，母親曾帶著我、大姊和年幼的弟弟暫回上海祖家，與祖父母同住。父親則回到廣州海關分區總部，等待戰後人事安排，希望有機會調回上海。這段日子不到一年，卻是我一生中唯一住在上海祖家的時光，格外珍貴。

在祖家，我們認識了父親的弟弟三叔，以及後來成為三嬸的年輕女子。三嬸十分喜愛唱歌，歌聲清脆悅耳，「夜上海」、「龍華的桃花」、「永遠的微笑」和「我有一段情」等歌曲，她都能唱得有板有眼。她曾收一名女孩為徒，教她唱歌，反覆示範仍不見進步；反倒是在旁偷聽的大姊，唱得比徒弟還像樣。那段日子，我們姊弟也開始喜歡流行歌曲，尤其喜愛周璇。

比起歌曲，幼年的我更著迷於那座古老祖屋。房子有兩層，前有庭院，後有天井，另有寬敞閣樓，最醒目的便是兩扇朱紅色大門。祖父為防盜賊，對開關門有嚴格規矩：清晨，他打開木柵和門閂，家人才得以出入；黃昏後便關門上鎖，不許外出。我們姊弟最期待大門開啟，一解鎖便跑到胡同裡玩耍。

胡同外就是熱鬧的上海街市。每當看到「龍華的桃花」配上的老上海影像，我便想起熟悉的街景，也想起曾在胡同口的路燈下徘徊，等待母親傍晚乘人力車回家。行人、車輛和人力車，構成我對上海最鮮明的童年印象。

「龍華的桃花」配上老上海動態影像，尤其令人著迷。影片中有單層電車，也有手拉車和人力車，街道兩旁商店林立。鏡頭轉到外灘，黃浦江畔的歐式建築巍然矗立，馬路上車水馬龍，長衫馬褂的中國人與西裝筆挺的外國人擦肩而過，呈現出華洋雜處的繁華景象。

看著影片，我想起三叔帶我們到市區遊逛的一件往事。年幼的我第一次見到如此熱鬧的大街，興奮之下竟掙脫大人的手，想獨自橫過馬路。三叔急忙喝止，還在我頭上輕輕拍了一下，提醒我不可冒失。那一下並不重，卻包含著長輩對晚輩的關愛；幾十年過去，每當過馬路，我仍格外小心，三叔當年的提醒，彷彿一直留在記憶深處。

這些往事都只是生活中的細節，卻構成了人生最真實、最珍貴的部分。一首老歌、一段旋律、一幕舊景，就足以喚醒沉睡多年的記憶，讓人物、街道、親情與故事重新浮現。老歌保存的不只是時代，更是一代人的情感與生命軌跡。當熟悉的旋律再次響起，我們聽見的不只是歌聲，也是歲月的回音。