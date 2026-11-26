AI摘要 文章摘要整理： 本文以回憶筆法描寫皖南西河的擺渡人老金寶，透過他粗獷、豪氣與重情重義的性格，呈現作者在知青歲月中與他建立的深厚情誼。

我下放插隊到皖南丘陵的西河時，上游陳村水庫尚未建成，青弋江水一路奔騰而來，到了珩琅山下忽然轉彎，河道陡然開闊，蔚為壯觀。當時西河尚有小火輪通航，我就是乘著小火輪從城裡來到這裡，開始人生走向社會的第一驛站。這條大河上，有一艘生猛的渡船，也有一名同樣生猛的擺渡人，老金寶。

老金寶約莫五十歲，渾身黝黑，身材敦實，嘴裡鑲著一顆金光閃閃的大門牙，很是瘮人。他手中的撐篙又粗又長，篙頭包著厚厚的鐵皮，沉重得一般人連拿起來都吃力。

擺渡時，老金寶先斜著船身，奮力向上游撐；到了河中央，再拔起撐篙，任船順水漂流，慢慢靠向對岸。看他手臂和小腿上隆起的腱子肉，就知道這活兒需要多大的力氣。

老金寶也很會講故事。船到河中央，他便把撐篙擱在船舷，一邊收取渡費，一邊咧嘴露出那顆金牙，講些真假難辨的往事，說自己當過兵、打過日本 鬼子。細問之下，才知道他確實打過鬼子，只是當的是國民黨兵。

他還說，有一次連隊幾乎全被打死，只剩他活著，連長自知難逃一死，便請他取下嘴裡的金牙，拿去換錢度日。老金寶說，他把金牙取下後沒有拿去換錢，而是鑲進自己嘴裡，留作紀念。

渡費由老金寶自己定，這套「土政策」他沒向公社報批，卻說西河渡由他作主。當地社員和鎮上居民往返一趟收五分（人民幣，下同），單程三分；我們下放知青往返只收三分，單程兩分，有時甚至不收。鄰近寒亭的上海農場有工資收入，職工往返一趟得付一角，少一分都不行，社員和居民雖有些不平，尚能體諒知青，卻常操著上海話抱怨「阿拉，阿拉怎麼啦？」老金寶只當沒聽見，照章收錢。

有一次，幾名農場職工拒付渡費，還捲起袖子想動手。老金寶二話不說，掄起那根鐵頭撐篙，朝帶頭的人劈去，硬生生將對方打落水中。他怒喝：「老子年輕時打鬼子，從死人堆裡爬出來，什麼場面沒見過，還怕你們幾個毛毛蟲！」船上的知青自然站在老金寶一邊，幾名農場職工見勢不妙，只得乖乖交錢。此後，老金寶與知青的情誼更深了。

我常到公社開會、辦宣傳欄，往返渡船的次數多，和老金寶也格外熟，有時我趕不上渡船，他還特地為我一個人來回擺渡，令我十分感動。

最難忘的是我入伍離開西河那天。過渡後要到公社集合，老金寶摸索著從船艙裡拿出一條糕送給我，聲音哽咽地說：「我老金寶也是當過兵的人，希望你到了部隊，好好幹……」我至今記得，從水中拔出那根撐篙，須臾不離，濕漉漉的。