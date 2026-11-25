AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者晚年回望童年，描寫跟父親趕會、品嘗胡辣湯與走訪廣武古城的回憶，並穿插小學趣事，表達童年雖短卻珍貴。

老人，尤其九十多歲的老人，睜眼閉眼，總會想起童年的趣事。

從記事起，我就常跟父親去趕會。離村不遠有三處定期集會：每年二月初二，車莊有會；九月初九，馮溝有會；廣武城則逢雙日有集。這些會集方便農民交易，也為孩子帶來歡樂。

車莊和馮溝一年各有一次會，村民早早備妥物品，將農閒時編織的草帽、筐子、扇子、席子、簸箕等拿去出售，再買回家中所需。我跟父親去賣編織品，負責看攤，父親招呼買主。牲口交易尤其有趣，買賣雙方把手藏在衣袖裡，以手指比畫商量價錢，氣氛祥和。

我喜歡趕會，既能幫父親看攤，又能看熱鬧、吃美食。會場裡有炒涼粉、胡辣湯、煮麵條、燒餅和油條，令人垂涎。父親通常只買燒餅和胡辣湯給我，我雖已滿足，仍叮囑：「伯，下次來，你得給我買油條和炒涼粉。」父親總哄我：「行。」可下次依舊是燒餅配胡辣湯，大概因為便宜吧。

我尤其盼望跟父親去廣武趕集。廣武是座古城，城牆高約十米，四周有護城河，東西南北各有城門。每座城門都有兩扇大鐵門，鑲著上百個元寶形銅錠，紅門配上閃亮銅錠，十分壯觀。

我們多從北城門進城，每次我總要摸摸門上的銅錠，再跟父親登上城牆，眺望遠景和護城河。父親一邊走，一邊講古城故事：「廣武據說春秋戰國時就有了。劉邦和項羽也曾在這裡爭天下，元朝軍隊多次攻城，死傷不少，仍未能攻下。」那時我聽得似懂非懂，但男孩子總愛聽打仗的故事。

小學六年，趣事不少。男孩子最愛踢毽子，比誰踢得多、姿勢美、花樣多。大家公認張天遇踢得最好，我只排第三，同學見我便喊「老三」。小學升完小要考試，成績最好的王化英、張樹祥獲保送；我則考得第一名，紅榜貼在校門口，村民看了都向我豎起大拇指。六年級期中考試，我又名列前茅，學校獎勵二十四支鉛筆，同學十分羨慕，因為那時鉛筆很稀罕。還有一次算術課，老師出了一道雞兔同籠題，好幾個同學答不出來受罰，輪到我時，總算答對了。

這些快樂往事至今仍在腦海裡迴盪，想起來甚至會偷偷發笑。童年也有淘氣闖禍的時候：亂扔東西打破學校玻璃，家裡經濟拮据，仍得賠償；挨父母訓斥、挨打，也在所難免。

童年在人生中十分短暫，卻格外珍貴。人生的記事與學習由此開始，童年經歷也可能在不知不覺間影響一個人的一生。