AI摘要 文章摘要整理： 文章透過作者重返福德里的回憶，追述與琦君相見、收信與她辭世的經過，凸顯其文學成就與謙和人格。

從馬里蘭州 駕車四小時，前往新澤西州 朋友家，距離她居住的塔納弗萊（Tenafly）鎮只有十分鐘車程時，忽然看見路旁一所高中豎立著「Fort Lee High School」的標誌。啊，原來又來到了福德里，心情頓時低落，想到故人已逝，重履舊地，徒增悵惘。

Fort Lee位於華盛頓大橋的新澤西州一端，隔著哈德遜河與紐約曼哈頓相望，人口約四萬。美國獨立戰爭期間，查爾斯・李將軍（Charles Lee）曾在此駐軍，地名由此而來。數十年前，著名作家琦君曾與夫婿李唐基定居於此，她別出心裁，將Fort Lee譯作「福德里」，音近而寓意美好。

琦君原在台灣從事公職與教學，一九七七年隨夫婿工作調動移居美國，之後專心寫作，她的作品題材廣泛，尤以懷舊散文最為膾炙人口，對童年與故鄉的深情，化作筆下濃郁的鄉愁。寫母親（實為伯母）的寬厚慈愛，篇篇溫馨感人；談及父親（實為伯父）納妾後，母親所承受的委屈與隱忍，更令人掩卷長嘆。我最喜愛她的「詞人之舟」，深入淺出地介紹宋詞名家及其代表作品，充分展現她師承詞學大師夏承燾的深厚學養。

琦君的文學成就深受評論家夏志清肯定，也感動了海內外無數讀者。一九九七年初夏，大華府地區一群經常在「世界日報」副刊拜讀她作品的讀者，在琦君友人引介下，特地驅車前往福德里，拜訪這位仰慕已久的散文大家。

在一間公寓裡，琦君阿姨和李叔叔熱情招待我們這群素昧平生的讀者，端茶送點心，毫無名家架子。閒談間，琦君阿姨風趣健談，李叔叔則在一旁溫和微笑，滿是愛妻的神情。隨後大家一起到飯店用餐，餐後兩位老人家爭著付帳，我們終究憑著年輕力壯搶到了帳單，也算為這趟不請自來的冒昧之行略表心意。

更令我意外的是，琦君阿姨竟注意到我在「世界日報」刊登的文章，見面時給了我許多鼓勵。當時寫作經驗尚淺，能得到仰慕已久的作家肯定，實在備受鼓舞。

不少文友說，常打電話與琦君聊天，每每相談甚歡；我卻不敢打擾她的生活，尤其不忍占用她寶貴的寫作時間。有一次，我拍到一張美麗的荷花照片（當時數位相機尚不普遍），想到她喜愛荷花，便特地寄了一張給她，沒想到竟收到親筆回信（見圖，作者張純瑛提供），全文如下：

純瑛妹如握：大函奉悉，您對荷花的欣賞令我好感動。因頭昏及風濕痛，手抖不能握筆，本月五日將回台兩周看醫生，回來後再奉告一切。由於手抖字不成形請原諒。生怕將尊址抄錯，只好剪了貼上（作者註：此六字遭琦君劃去），希望能收到。此頌 著安。琦君（作者註：後面一字無法辨認）／二月四日。為蒙不棄處示時，請將尊址再寫一遍，請用正楷，謝謝。

琦君出生於一九一七年，寫這封信時已年逾八旬，她坦言頭昏、風濕痛，手抖得無法握筆，卻仍在返台前一天，費力寫信向僅有一面之緣的晚輩致謝。一張荷花照片，竟得到如此鄭重的回應，這份謙和溫厚，令我驚訝，更讓我長久銘記。

此後，我不曾再打擾琦君阿姨，只在報紙上繼續欣賞她的文章。後來得知，老夫妻於二○○四年遷回台灣，入住淡水養老院安度晚年。二○○六年，琦君辭世，享壽八十九歲。

當年報紙上悼念她的文章不計其數，許多名家對她的文學造詣與人格修養推崇備至。讀著那些文字，我感受尤其深刻，雖然只是短暫邂逅，琦君阿姨留給我的印象，確實令人由衷敬愛。

將近三十年後，無意間重返福德里，小城似乎沒有太大變化。然而，少了琦君阿姨和李叔叔，整座城市於我而言，彷彿被抽去了靈魂，只剩一片空寂。