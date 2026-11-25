AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶父親與祖父在日據時代的貧困經歷，對照父親後來創業致富，強調童年苦難如何深刻影響一生，也體會「可以長大」的幸運。

今年九十四歲的父親，出生於日據時代的台灣，從小家境清寒。他的父親，也就是我的祖父，出生時，日本 剛剛占領台灣，當時據說，進日本學校可以免繳學費，但曾祖父母卻寧可自費送祖父進漢學堂讀書。長大後，祖父因沒有日本學歷，只能在省立新竹醫院當一名工友，雖然閒暇時經常在家吟詩作對、寫書法，頗受日本主管賞識，但收入始終微薄。

有一天，祖父聽說醫院即將裁員，他自尊心強，又好面子，竟自行辭去工作。家中子女眾多，他卻在此時丟了工作，從此祖母與他的關係也日漸疏遠。

日據時代的台灣，據說工作機會不多。祖父身體虛弱，失業後只能靠拉人力車維生，但常常拉不動，還得讓子女在車後幫忙推，祖母則靠打零工貼補家用。據父親回憶，小時候幾乎天天挨餓。

父親有兩個哥哥、兩個姊姊，還有三個弟弟妹妹。年幼的弟弟妹妹因為飢餓，常常吞食沙土、石頭，也可能因其他疾病，三人都未能長大，先後夭折。父親說，其中一個弟弟臨終前曾對他說：「哥哥，你真幸運，都可以長大。」

第二次世界大戰期間，台灣經濟蕭條，物資匱乏，由於從小飽受貧困之苦，父親長大後工作格外勤奮，也十分節省。少年時，他曾賣過冰棒和甘蔗；成年後，學習製鞋技術，進而創立工廠。等我出生時，家境已相當寬裕，然而，父親始終無法擺脫童年苦難的陰影，經常沉浸在痛苦的回憶中，難以釋懷。

祖母當年含辛茹苦養育一家人，父親對她十分孝順，也有很深的依戀；祖母過世後，他更是思念不已。我小時候，每逢假日，父親常把自己關在工廠裡，獨自回憶童年，尤其到了過年，他的心情總是格外鬱悶，因為童年時的年節，對他而言往往只有窮困與淒涼。

童年的苦難，彷彿一股無名火，伴隨父親進入中年，我們幾個孩子總是小心翼翼，生怕觸怒他。看到他臉色不好，就躲得遠遠的；但心情好時，他又像個慈父，對我們疼愛有加。

隨著年歲增長，父親心中的憂鬱也逐漸淡去。他的事業後來發展順利，外銷訂單源源不絕；台幣升值後，傳統產業的外銷生產逐漸轉移到海外，父親便將累積的資金投資不動產。數十年來，不動產持續增值，而本業也因不斷研發，在台灣同業中占有一席之地。事業穩定後，父親終於不再像從前那樣神經緊繃，心情也日漸放鬆。

如今九十四歲的父親，已變得毫無脾氣，每天慈眉善目，甚至笑嘻嘻的，三餐無論準備什麼，他都吃得津津有味。

當年，父親的弟弟曾對他說：「你真幸運，可以長大。」誰能想到，一個曾經三餐不繼的家庭，竟能隨著社會發展和個人努力，迎來如此巨大的改變？

可以長大，真的很幸運。