AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者少年時奉命動員同學下鄉的經歷為主線，反思文革中盲目服從如何傷害他人，也揭示真正成熟應是能獨立判斷是非並承擔責任。

我常與同齡人辯論當年的上山下鄉運動。年少時因無知而盲目服從，尚可理解；但經歷幾十年風雨，到了七、八十歲仍不懂獨立思考，甚至歌頌當年的盲從，實在令人不解。

文革期間，中小學長期停課，一九六八年十一月，正在工廠做童工的我，突然接到學校通知，全班集體返校復課。開學不久，我們便接受了一項「光榮」任務：動員初中畢業生上山下鄉。十一月二十日晚七時，全班奉命到睦南道一處居委會集合，我身為排長，先進去找任主任，她告訴我，有些畢業生抗拒下鄉，區政府要我們做思想工作，這是黨和人民交付的光榮任務，我連忙答應一定完成。

於是，一群十三、四歲的孩子，懵懵懂懂地跟著任主任，闖進一名十六歲少女的家。女孩長得很美，卻滿臉憂鬱，她梳著兩條粗辮子，穿著藍毛衣和米黃色燈芯絨褲，一直低頭擺弄辮子。家中陳設雅致，牆上掛著油畫，父母看來都是受過良好教育的人。

任主任一見女孩的父母，便提高嗓門責問：「我來過三次，你們還是不服從，別人都積極響應號召，只有你們這些資產階級出身的人抵制，再不服從，就把你們送到農村去！」

女孩的父親解釋，女兒患有腎炎，農村缺醫少藥，難以治療；妻子又患哮喘，冬天尤其需要人照料。他自己是醫師，經常要到醫院做心臟手術，女兒留在家中還能照顧母親，他懇求等女兒病情穩定後再談下鄉。

任主任卻不耐煩地反駁：「家家都有難念的經，難道最高指示就不用執行了？」隨後轉頭問我：「排長，你也說說。」

此前，她已告訴我們，女孩的祖父曾是上海火柴廠的大資本家，全家遷居天津多年，文革中才被揭發出身。如今他們又以各種理由阻止女兒下鄉，她要我們配合，讓女孩接受貧下中農再教育。

缺乏是非判斷能力的我，竟真的開始勸說：「到了農村，可以向貧下中農學習，勞動也能鍛鍊身體。妳一個人下鄉，父母就不必跟著去了。」說完，我望向女孩，只見她臉色蒼白，雙手更加用力地擺弄辮子。

接著，四十多名女同學輪番發言，有人說她是絆腳石，有人指責她不響應領袖號召。四十多句批判，像砲彈般砸向這一家人，整整持續兩個多小時，女孩終於忍不住嚎啕大哭。母親走到她身旁，輕拍肩膀，用手絹替她擦淚；父親則提醒大家，已經九點半，鄰居也需要休息。

誰知任主任突然揮手高呼：「千萬不要忘記階級鬥爭！」、「到農村去，到祖國最需要的地方去」，我們竟也跟著揮拳喊口號，聲震屋宇。

女孩忽然含淚站起來，大聲說：「夠了！我下鄉還不行嗎？請你們立刻離開」她憤怒的面容，讓所有人頓時愣住，屋內一片死寂。

任主任隨即收起凶相，輕聲說：「這就對了，明天記得帶戶口本到派出所註銷戶口。」於是，我們四十多名學生，像是凱旋的戰士般，一窩蜂地離開了。

兩年後，我們這屆初中生全部留城。我因表現「突出」加入共青團，妹妹卻被迫下鄉到薊縣，她同樣遭到比自己小兩歲的同學批判式動員，最後不得不離開。三年後，她因病返城，四十多歲便遭遇下崗，靠親戚幫忙才找到工廠工作直到退休。她常說，農村貧困落後，生活艱苦，好在總算回來了。

幾十年後，我才真正明白當年行為的荒唐。我竟從未想過，那個十六歲的女孩有權繼續讀書，有權留下治病，卻在政治運動的洪流中失去選擇。我們奉命執行任務，所謂的權利，竟建立在剝奪他人權利的基礎上。

為什麼一群十幾歲的孩子，會甘願成為政治任務的工具？為什麼一件事只要冠上崇高的名義，人們便不再思考它是否合理？更令人痛心的是，當年我們根本不關心女孩的意願與感受，只知道完成任務，盲目服從，竟能使人毫無愧疚地傷害別人。

真正的成熟，不只在於年齡、知識和閱歷，更在於能否獨立判斷是非，並為自己的行為負責。可悲的是，至今仍有人把當年動員別人下鄉的經歷當作值得炫耀的功績。想到他們曾以高高在上的姿態，逼迫別人放棄原有生活，我總感到痛苦與悲哀。

我不知道那個被我們逼迫下鄉的少女如今過得如何，父母是否安在，但我始終記得她含淚站起來的那一刻。這段往事一直是我心底的愧疚，也是我對自己當年無知的深刻譴責與由衷懺悔。