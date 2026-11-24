圖／徐景東／那年在天安門前的留影

AI摘要 文章摘要整理： 作者追憶文革期間作為「逍遙派」學生北上串聯的經歷，從上海輾轉到北京、拍下天安門前照片，並感嘆這段艱辛卻難忘的歷史記憶至今仍帶來陰影。

面前放著一張照片，攝於六十年前，那年我十七歲，讀高中一年級。以今天眼光看，正是青春愛美的年紀，沒想到，風華正茂的我竟如此狼狽地站在天安門 前。

一九六六年，中國發動了「無產階級文化大革命」，所謂的「革命」，就是學生起來「造反」。在毛澤東號召下，各地學生貼大字報、開批鬥會，要求學校領導和教師交代所謂的「反動思想」與「資產階級思想」，不少人遭掛牌批鬥、強迫認錯，甚至受到人格侮辱。

我當時就讀上海虹口中學，基本沒有參與這場運動，並非看清了文革的錯誤，而是根本沒有「造反」的條件。父親是上海交通大學教授，在校遭到批鬥，後來又被「隔離審查」，不能回家；母親也是中學教師，同樣受到學生批鬥。我出身於這樣一個被視為「有問題」的家庭，自然不可能成為「革命派」或「造反派」，每天到校，我只是看看大字報，然後悶悶地回家；遇上批鬥會，雖不得不參加，也從不發言。像我這樣的人，被稱為「逍遙派」。

文革開始不久，「革命大串聯」興起。北京紅衛兵到各地煽動造反，中央文革小組隨後支持學生串聯，並允許免費乘火車，各地學生因此紛紛外出，校園裡參加運動的人少了，批鬥會也減少，我因此鬆了一口氣。

起初，外出串聯的多是出身「紅五類」的學生；後來，和我一樣出身不好的同學也陸續出發，我便和兩名同班同學商量，決定結伴到北京。此前十七年間，我只去過一次蘇州，這回遠赴北京，既興奮又忐忑，母親也不贊成，但看著同學們陸續出發，我終究按捺不住。

我們初次單獨遠行，覺得上海到北京路途遙遠，便約好先到南京；幾經周折，我們擠上了前往南京的列車，花了將近八小時才抵達。

到了南京，我們原打算到各大學看大字報，卻更想遊覽風景，第二天便去了玄武湖。三天後，兩個同伴想留在南京，我則決定獨自北上，當晚甚至沒有登記便上了火車。

火車免費，旅途卻苦不堪言。串聯列車沒有對號座位，車廂擠得水洩不通：兩人座塞進三人，三人座擠進四人，走道上也站滿乘客，連廁所都有人滯留，根本無法使用。我只能趁列車停站，擠到車門下車上廁所；有時連車門也到不了，只好從車窗跳下去。就這樣站了二十多個小時，才終於抵達北京。

我住進北京地質學院，一間宿舍擠了幾十個人，環境雖差，卻不必花錢。串聯名義上是學習「造反經驗」，我也到北大、清華看大字報，心裡真正期待的卻是遊覽這座陌生的城市。當時故宮不開放，頤和園卻可以參觀，我便盡興遊覽了一整天。

翌日，我終於來到嚮往已久的天安門廣場，想拍照留念，卻沒有照相機，那時相機是一般人買不起的奢侈品。看見有人收費替人拍照，我便加入隊伍，在寒風中排了近兩個小時，花了一元錢（人民幣，下同），終於在天安門前留下這張照片（見圖，作者徐景東提供）。對當時的我而言，一元錢可不是小數目。

照片中的我，活像離家出走的流浪少年：沒有替換衣物，吃飯飢一頓、飽一頓，衣冠不整，滿臉倦容，身後還有許多衣衫不整、神情興奮的年輕人。這正是當年串聯的真實寫照。

在北京待了兩個星期，我又擠上火車，歷經一番折騰才回到上海。六十年後再看這張照片，百感交集，這段經歷艱苦，卻難以忘懷。此後六十年間，我走過中國許多城市，卻再也沒有到過北京，那次竟成了此生唯一一次北京之行，更讓這張照片顯得珍貴。

如今中國已大不相同，文革也成為歷史；年輕一代或許已不明白「串聯」意味著什麼，但文革留給我們這一代人的陰影，至今未散去，想起仍令人心痛。願這樣的歷史永遠不再重演。