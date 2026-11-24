AI摘要 文章摘要整理： 作者以親身記憶回顧九一一恐攻帶來的傷痛，並描寫世貿中心園區與紐約在重建後重現生機，展現哀悼、感恩與重生並存的城市記憶。

新的世貿中心園區，已成為遊客來紐約的熱門景點，昔日遭恐怖攻擊摧毀的雙子星大樓，似乎已無跡可尋。

二○○一年九月十一日，恐怖分子劫持民航客機，先後撞擊紐約世界貿易中心雙子星大樓，兩塔相繼倒塌，近三千人罹難。二十五年過去，傷口或許能夠癒合，卻為何仍在許多紐約人心中隱隱作痛？那是親身經歷過九一一 的人才能體會的。

每個紐約人都有自己的九一一故事。每年這一天，我總會尋著紀念光柱的方向默默追思；今年，我先來到世界貿易中心交通樞紐，紐約人慣稱的「眼窗」（Oculus），看著大廳熙攘的人群，感受這片土地重現的生機。九一一之前，這裡是連接紐約與紐澤西的重要轉乘站，恐襲發生後，車站緊急疏散乘客並停止列車進站，避免了更多傷亡。

好友林太太在雙子星大樓的銀行上班，當天因遲到幾分鐘，走出車站時恰好被警察攔下，逃過一劫。她的同事剛休完產假，特地提早上班，卻永遠離開了剛滿月的孩子。

在附近讀高中的姪女也難忘那一天。第一堂課剛結束，校舍突然震動，隨後一片漆黑，灰白粉塵如濃霧般席捲而來，師生緊急疏散，在老師帶領下，大家拉著手、掩住口鼻，徒步往曼哈頓 上城逃生。沿途商家送來飲料、食物和濕紙巾，陌生人的善意與安慰，支撐著這群女孩從早上一直走到天黑，才終於回家。

離開眼窗，我來到紐澤西州澤西市交易廣場的九一一紀念碑，碑上刻著雙子星大樓浮雕，殘存的世貿鋼梁組成字母「A」，象徵美國歷經重創，依然堅強挺立。當年曼哈頓下城緊急撤離，交通與通訊幾乎癱瘓，滿身灰燼的民眾不知如何逃生，交易廣場成了海上撤離的重要渡口，許多私人渡輪、漁船和拖船自發加入救援，把民眾送往安全地帶。

我當時正在布朗士區的醫院上班，院方取消所有門診，工作人員分批待命，準備支援急診室及表維醫院。大家聚集在門診大廳，電視不斷重播飛機撞擊雙子星、南塔倒塌、北塔接著倒塌的畫面，大廳鴉雀無聲，只聽見彼此的呼吸聲，眼前一切如此真實，卻多麼希望那只是一場電影。

晚上十點多，院方通知大家解散，大眾運輸全部停擺，平日喧鬧的街道一片死寂，對岸曼哈頓下城仍籠罩在濃煙中，焦味隱約飄來。

翌日，院長宣布令人心碎的消息：全城醫院嚴陣以待，上午收治了幾批輕傷者，下午急診室就陷入死寂；臨時搭建的野戰醫院，因沒有傷患送來而撤除。想到急診室裡一張張準備救人的病床和輪椅，再也等不到仍悻存的傷患送來救治，我們不禁潸然淚下。

二十五年後，當年襁褓中的孩子已經成年，曼哈頓下城也浴火重生。每年，我依舊仰望紀念光柱，向逝者致哀，也向當年在灰燼中伸出援手的陌生人致謝。