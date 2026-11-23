AI摘要 文章摘要整理： 作者以多年旅居經驗回顧廈門的城市風貌、歷史典故與中秋博餅習俗，並藉由物價與街景變化，寫出這座海濱城市的今昔對照。

一九九五年，我因工作遷居新加坡 ，二○○六年退休後仍住在當地，直到二○二二年底才搬回美國養老。星洲地處赤道，終年炎熱，每年春夏兩季，我們便避開「五一」、「十一」長假，到廈門客居一個月避暑。

廈門又稱「鷺島」，因島形宛如白鷺而得名，面積不到新加坡的四分之一，經海滄大橋、集美大橋與大陸相連。島上公車四通八達，一元（人民幣，下同）便可搭乘。胡里山炮台建於清光緒年間，是洋務運動時期的海防設施，所架設的德製克虜伯大炮，射程可達一萬六千公尺，素有「八閩門戶，天南鎖鑰」之稱。

一九九九年，我曾到廈門菸廠洽談生意，公務之餘，登高遠眺小金門的大膽、二膽島。廈門一側掛著「一國兩制，統一中國」，金門一側則掛著「三民主義，統一中國」，隔海相望，彷彿成了「一個中國，各自表述」的擂台。

當時，廈門最響亮的人物莫過於遠華集團負責人賴昌星。走私案爆發前，他的生意如日中天，廈門夜生活也十分繁華。高額進口菸稅，長期成為走私活動的誘因，沿海市場充斥來路不明的世界名菸。傳聞賴昌星的走私船有軍警帶隊、海關護航，大搖大擺進港。案發後，他逃往加拿大 ，而他在篔簹湖畔用來宴請政商軍警的紅樓，竟成了辦案場所。賴昌星二○一一年被遣返回中國，最終被判無期徒刑。

鴉片戰爭後，廈門成為五口通商口岸之一，不少外國人選擇居住在鼓浪嶼，島上禁止汽車、摩托車通行，初訪者一定要登上最高點日光岩，俯瞰全島，遠眺廈門市區。

廈門對面的鼓浪嶼又稱「琴島」，一處名勝菽莊花園，有「藏海補山」之稱，園主林爾嘉是台灣板橋林家的後人，甲午戰爭後不願接受日本統治，移居鼓浪嶼，依照童年對板橋故園的記憶建造此園。

有一年中秋前夕，我到超市購物，發現人潮洶湧，貨架幾乎被搬空，熱鬧程度不亞於農曆新年，詢問當地人才知道，廈門有中秋「博餅」習俗。相傳鄭成功屯兵廈門時，部將洪旭為鼓舞士氣、排解思鄉之情，設計了這種遊戲。大家圍著大碗，輪流擲六顆骰子，依點數組合決定獎項，從一秀、二舉、三紅、四進到五子，最高獎是「狀元插金花」。如今獎品已從月餅擴大到手機、日用品及各種食品，家家戶戶、公司機關都舉辦博餅，難怪商店生意興隆。

我喜歡「野人獻曝」，朋友來廈門，總要帶他們逛中山路步行街，再到鷺江賓館頂樓餐廳品嘗閩南小吃，眺望鼓浪嶼上的鄭成功石像。

每年避暑廈門，最大的享受莫過於道地美食：五香、沙茶麵、麵線糊，還有扶元堂的傳統足底按摩。二十多年前，一大鍋四川水煮魚只要十五元，日式料理吃到飽也不過九十九元。如今物價早已今非昔比，昔日的物美價廉成了回憶，通貨膨脹就像歲月催人老，都是無可逆轉的事啊！