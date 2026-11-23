一九七六年，作者小學二年級成績單的封面上方印有「毛主席語錄」（圖一）；成績單內頁是作者的各科成績（圖二）。此成績單由作者母親珍藏至今。（圖／作者劉少勇提供）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇回憶錄式文章寫作者從笨拙差生到大學學者、作家的逆轉歷程，重點凸顯母親長年不放棄的信念，如何支撐他穿越貧困、挫折與低谷，最終完成人生蝶變。

我從小愚鈍，學習成績不佳，雖然刻苦用功，進步卻十分有限。然而，母親不這麼認為，她說，我出生那天正逢元旦，原本雨雪紛飛，待我呱呱墜地，天氣竟豁然放晴，豔陽高照。這大概只是巧合，但母親相信是吉兆，總認為我將來必有不凡之處，可惜，與同齡孩子相比，我始終不開竅，木訥寡言，活像個憨小子。

上世紀七○年代，父親在鄉村供銷社工作，我跟著他生活。東荊河畔的朱市鄉，只有一條百米長的窄街，兩旁是供銷社的門市部。上學前，我常和附近孩子玩泥巴，把黃泥摻水揉捏成團，再用力摔向地面，比賽誰炸得最響。物資匱乏的年代，童年的快樂竟如此簡單。

六歲時，母親用舊衣服縫了一個綠書包，又買白紙裁成小張，針線縫起來，便是我的習字本。我卻是個淘氣包，爬樹偷桃、掏鳥蛋，甚至用剃刀解剖青蛙觀察心跳，還曾收集鞭炮火藥，自製微型火炮，連自己都嚇了一跳。

上學後，倒有一段難忘的初戀。那個胡姓女同桌白淨可愛，常向我借橡皮，我在課桌中間刻下一道界線，她稍稍越界，我便用手肘抵回去。後來她轉到別班，我仍會在做早操時四處尋找她，甚至故意繞道經過她家門口，只盼偶然相遇。如今想來，童年的情愫，倒也純真可愛。

七○年代生活清苦，鉛筆短得握不住，還要削竹管接長。晚上母親點起煤油燈，我伏案寫字，不慎碰到燈罩，額頭燙出一個大水泡，至今仍留著疤痕。為了買心愛的連環畫，我還常到傘廠垃圾堆撿廢銅，攢多了拿去賣；有一次撿到一枚生鏽的銀元，街坊想騙走，我堅持拿到銀行鑑定，果然是真銀元，換得兩元錢（人民幣，下同），歡天喜地交給母親買米。

一九七六年，小學二年級的成績單至今仍由母親珍藏：數學四十七分，語文八十三分，政治八十五分，我的算術不靈光，政治倒頗有覺悟。其實，我最喜歡的不是讀書，而是田野河邊的自由生活：捉魚蝦、抓泥鰍、黏蟬殼，追逐蝴蝶，那時最大的願望，就是只上學、不考試。

轉學峰口鎮小學後，我竟當上少先隊大隊長，還加入腰鼓隊，每天升旗、帶隊，儼然一副小幹部模樣。到了初中，成績卻始終在中下游，英語尤其糟糕，父親買來輔導書、錄音機和大批磁帶，母親則認定我腦袋缺營養，每天逼我吃雞蛋羹。結果母雞瘦了，我只長肉，智商始終不見長進。

初中畢業，我考不上重點高中，母親四處打點，讓我進了洪二中；高中幾年，成績依舊平平。母親月薪只有十八元，卻從不吝惜替我買課外書，唯恐我省下早餐錢買書，餓壞了身體。九○年代初，我屢次高考落榜，母親甚至勸我高中畢業就去供銷社工作，但我仍堅持復讀；為了籌措四百多元學費，她四處借錢，二姨媽甚至打算賣掉抽獎所得的洗衣機資助我。

後來我從理科轉讀文科，預考時卻被班主任取消高考資格，我一怒之下剃了光頭，穿上軍大衣，竟懷揣菜刀想找老師算帳，幸虧母親及時發現阻止，又設法疏通，才讓我取得考試資格，最後考上財貿學院。這段往事，還讓我得了個「劉一刀」的綽號。

從此，我的人生終於有了轉機，昔日那個不開竅的差生，後來成了大學學者、作家。回頭看看母親保存數十年的小學成績單，那些不及格的分數，記錄的不只是我的愚鈍，更是她從未放棄的堅持。

母親始終相信，風雪過後必有彩虹，就像我出生那天，元旦的天空終會放晴。如今想來，一個孩子從破繭、化蛹到成蝶，或許真的需要奇蹟；而母親的相信，正是陪伴我走過漫長歲月的力量。相信奇蹟，便有創造奇蹟的可能，這份沉甸甸的母愛，我將永遠銘記。

一九七六年，作者小學二年級成績單的封面上方印有「毛主席語錄」（圖一）；成績單內頁是作者的各科成績（圖二）。此成績單由作者母親珍藏至今。（圖／作者劉少勇提供）