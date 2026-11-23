AI摘要 文章摘要整理： 作者借電影《給阿嬤的情書》回望僑批文化，追憶童年代寫家書與匯款的往事，也反映海外寄錢、郵遞失竊與時代制度變遷。

最近，大陸出品了一部票房、口碑雙高的電影「給阿嬤的情書」（Dear You），以潮汕地區早年「下南洋」謀生及「僑批」文化為背景。故事始於一九四八年，潮汕青年鄭木生遠赴泰國 謀生，與謝南枝結下深厚情誼；鄭木生去世後，謝南枝為安慰他的家人，以他的名義向潮汕家中寄信、寄錢，持續長達十八年。

我還沒看過這部電影，但陸續看了一些影評和訪談，其中提到的僑批文化，勾起許多童年回憶，在懵懂的少年時代，我也曾替長輩們寫過不少僑批。

所謂僑批，就是海外華僑寄回家鄉的家書與匯款，「批」是潮汕、閩南方言中「信」的意思。潮汕的風俗與我閩南家鄉十分相近，男人下南洋謀生，賺了錢便寄回家養活妻兒老小。不同的是，潮汕人多到泰國，我們泉州晉江一帶則多到菲律賓。當年寄錢回家，信裡不便直接提錢，家人回信也不能明說收到多少，據說是為了避免引起當地當局注意，招來麻煩，於是雙方心照不宣，以「線團」代替錢款，成了一種特殊的暗語。

我們村幾乎家家都有親戚在菲律賓。我家老宅住著七、八戶人家，雖不是最富裕的僑屬聚居地，卻是僑親最集中的地方，寄信、寄錢是家常便飯，逢年過節尤其頻繁。我從小學三、四年級起，就常替鄰居寫回信。

那時我連書信格式都不懂，只能照著叔伯嬸母的口述記下來，開頭寫「某某敬稟者」，中間寫「茲收到線團兩百個」，末尾則是「敬祝福安」或「順頌春祺」之類的半文言詞句。老宅幾名堂伯母都讀過幾天私塾，看得懂信，卻不擅執筆，常抓我這個小學生代筆，至於文句是否通順，倒不太重要，能把意思說清楚就行。

早年的僑批，往往依靠海外批局、商號及民間信譽網絡傳遞，講究誠信，這些業務多建立在血緣、地緣和同鄉關係上，一旦有人貪汙或捲款，不但自己身敗名裂，還可能連累整個家族，失信的代價極大。

後來，隨著僑批業務逐漸納入郵政及金融體系，傳遞環節增加，偶爾也發生款項或信件遭截留的情況。

即使到了改革開放後的八、九○年代，普通海外信件仍有被村郵遞員偷拆的傳聞，我家和親友就不止一次遭遇過。

九○年代，我在加拿大給國內寄錢，通常到銀行購買匯票（Money Order或Bank Draft），當時每張最高面額為兩千五百美元，匯票寄回家，存根自己保留。由於匯票指定收款人，必須本人持證件到銀行兌換，即使信件丟失，也不至於被別人冒領，但掛失、退款十分麻煩，還要損失手續費，往往得等上幾星期甚至幾個月。

我曾連續寄丟兩張匯票，當時並未想到是郵遞員偷竊。直到後來，一名旅居菲律賓的遠房堂叔移居溫哥華，給我們三家族親同時寄錢，三家全沒收到，與我聯繫後，我們才意識到可能被村郵遞員偷了，六百美元就這樣不翼而飛。

後來我再寄匯票，倒沒有重蹈覆轍，或許那人也知道，偷走匯票並不能兌換現金。其實，村裡早有香港親戚寄港幣遭竊的傳聞，只是苦無證據，加上郵遞員家中有人當革命幹部，鄉親們也只能敢怒不敢言。

不過，這家人後來接連遭遇不幸：小兒子英年早逝，孫子也在文革期間回鄉時遭人暗算，死於非命。這些事情究竟有無關聯，誰也說不清楚，莫非真是「人在做，天在看」？若果真如此，老天爺的量刑似乎也太重了些。

時代飛速發展，僑批及其文化早已走入歷史；如今海外匯款、郵件都有更完善的追蹤與簽收制度，當年截信偷錢的機會也少了，是時代的一大進步。