AI摘要 文章摘要整理： 文章透過土耳其與美國的華人經驗，描寫中國人為追求安全感而拚命工作、存錢買房，卻也因此承受長期壓力與人生延宕。

去土耳其 旅行時，當地人曾告訴我，他們做生意，早上十點才開門，下午三、四點便打烊，其餘時間用來喝咖啡、聊天、陪伴家人，或做自己喜歡的事。

可是，中國人來了以後，天一亮便開門，晚上很晚才收工，一年到頭忙個不停。更讓他不解的是，中國人辛苦賺錢，卻捨不得花，總是一筆一筆存下來，最後拿去買房，當地房價 也跟著上漲，連原本的居民都快買不起了。

我聽了並不覺得奇怪，因為在許多中國人心裡，攢錢買房幾乎是人生的重要任務。

我認識一個大姐，便是如此走過來的。上世紀九○年代初，大陸仍實行計畫生育，她意外懷孕，為了生下第二個孩子，便和丈夫一起來到美國。

當時的美國，在許多中國人眼中是充滿機會的地方，只要肯吃苦，就有可能改變命運。夫妻倆抵達後便拚命工作，別人下班後吃飯、旅遊，他們卻接著打第二份工，兩個孩子上高中以前，甚至沒買過一件新衣服，省下的錢全都攢了起來。

後來美國房價低迷，夫妻倆用多年積蓄買下幾套房子，在他們看來，房子最可靠，既能自住，也能出租，老了至少還有一份收入。

然而，買房並未讓生活輕鬆。房子漏水、水管損壞、牆壁需要粉刷，都得自己動手；租客 搬走後，夫妻倆甚至搭帳篷，住進正在整修的房子裡；遇到租客拖欠房租，還得親自上法院。房子愈多，操心的事也愈多，即使如此，他們仍捨不得賣。

對許多中國人而言，房子不只是一項資產，更代表安全感，從小我們便聽大人說：「一定要有自己的房子。」有了房子，才有真正屬於自己的地方，老了也不必寄人籬下。於是，我們習慣把今天的生活往後挪，少吃一點、少玩一點、少花一點，先存錢買房，至於生活，以後再說。

大姐也是這樣想的。她早年查出骨質疏鬆，每月藥費八百多美元，卻捨不得長期服藥，總盼著再撐幾年，等退休後符合Medicare（紅藍卡）資格後，醫療負擔或許能減輕。她一輩子都在算帳：算收入、房租、維修費，也算自己還能工作多久。

可是，人生有些事是算不出來的，還沒等到退休，她便罹患癌症。房子還在，租金還在，那個一輩子拚命工作、存錢、買房，盼著退休後終於能輕鬆一些的女人，卻沒能等到自己的退休生活。

中國人為什麼如此執著於房子？也許是許多人曾經歷過居無定所與生活動盪，因此格外渴望一個安穩的家，便用年輕時的辛苦換取它，再期待它保障未來。

只是，那個「以後」，有時一等就是幾十年，等房子終於到手，人也老了，有些人甚至沒能等到那一天。