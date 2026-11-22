二○一七年左右一次用餐，上海大姨連哄帶逗餵小杰吃飯。（圖／作者張幸提供）

AI摘要 文章摘要整理： 一位善良的上海護理員先照顧孤寡老人，後來又悉心陪伴發育障礙的小杰，從生活照料到情感支持，逐漸成為這個家庭最親近、最被思念的人。

我家孩子小杰因發育障礙，獲得政府補助的免費醫療及家庭護理服務，起初，我不想為了多一個幫手，讓陌生人走進家裡，直到認識了上海大姨。

那時，她是附近一名孤寡老爺爺的護理員，說著一口軟糯的上海普通話，手裡還拿著一本「論語」解讀在看，娟秀溫婉、和藹可親，讓人覺得安穩可靠。

後來，我特地挑她當班的時候，帶小杰去看老爺爺。一次在底樓洗衣房找到她，只見洗衣機轟轟作響，她卻悠閒地坐在椅子上打電話，雙腳翹在另一張椅子上，咕咕噥噥地與人聊天，活像一個放暑假的小女生。

一看見我們，她立刻掛掉電話，把小杰從童車裡抱出來，放進帶輪子的洗衣車筐裡，推著玩，逗得孩子哈哈大笑，看得出她是真心喜歡孩子。我讓小杰稱她「上海大姨」，她爽快地答應了。

不久，她特地送來一輛鮮豔的水泥攪拌車玩具，還帶了一大袋親手包的上海肉粽，這份熱情讓我十分感動，畢竟我們當時不過是萍水相逢。

上海大姨做事熱心，老爺爺牙口不好，她便把自家做的飯菜帶來給他吃；燒水壺壞了，她從家裡拿一把新的電水壺；電視機壞了，又讓丈夫買一台送來。老爺爺沒有親人，她所做的，連親生兒女也未必能做到。

老爺爺過世後，我想到大姨工時減少，便問她願不願意來我家照顧小杰，她欣然答應。從此，她把對老爺爺的愛心轉移到小杰身上，餵飯時連哄帶逗，帶孩子出門還會買些小食，讓他嘗嘗鮮，小杰的手腳也漸漸長得結實起來。

她不只是護理員，也是小杰的玩伴，推童車時，加速、減速、轉彎、倒車，全聽孩子指揮；在家玩餐館遊戲，她扮食客，點餐、付款，演得有模有樣；玩看病遊戲，她又裝病人，任由小杰聽診、打針、餵藥，比我有耐心多了。

她常給小杰帶來各式零食、玩具、書包和衣服，樣樣都挑好的，我怕零食影響孩子吃飯，她卻理直氣壯地說：「小孩子要少食多餐，餓了就要吃。」她還經常帶來親手做的上海菜，甚至為我買來電動按摩器，知道我常有頸椎和背部疼痛的困擾。

相處久了，我們愈來愈像一家人。生日分享蛋糕，逢年過節一起吃飯；先生釣到魚，也總挑最大的一條送給她。我漸漸發現，大姨不只照顧小杰，也照顧著我，遇到煩心事，跟她聊一聊，聽她安慰幾句，心情便舒坦許多。

有一次家裡出了意外，我急忙打電話給她，她竟立刻叫車趕來。另一次，她聽出我語氣不對，連聲追問：「你吃飯了沒有？是不是又沒吃飯？」所謂親情，大概就是無論遠近，總有人把你的大小事情放在心上。

在大姨眼裡，小杰什麼都好，教育孩子應該順其自然、靜待花開。我常為孩子在學校的表現煩惱，她卻提醒我：「半個小時你說了他五十個不行，怎麼不行了？就行，就行，就行！」有一次，小杰調皮犯錯，我決定關禁閉懲戒，大姨勸阻無效，竟氣得甩手離去，連下班打卡也顧不上了。那一刻，她護著孩子的模樣，讓我想起童年受父母責罰時，奶奶護著我的情景。

後來，大姨搬了新家，因距離太遠，只好辭去護理工作，雖然不能常見面，她仍時時惦記著小杰。天氣不好，提醒我們添衣帶傘；立夏，叮囑給孩子吃雞蛋，說「立夏吃蛋，力氣不減」；除夕，還不忘提醒我在孩子枕頭下放紅包，討個吉利。因為她常說「童年很重要」，我也盡量抽時間帶小杰外出，讓他留下更多美好回憶。

小杰早知道，大姨是最疼他、護著他的人，做了壞事，一看情勢不妙，便會說：「俺想大姨！」盼著她來解救自己。小杰小時候不會說中文的「我」，只會說英文的「I」，聽起來像家鄉話裡的「俺」。

「俺想大姨」，說出了我們對她那份親切又深厚的感情。不只是小杰想，俺也想大姨。