【老時光故事館】裂痕裡的初心
作者回憶1979年住家遭竊，最在意的不是財物損失，而是嬰兒照片被撕破；他因此選擇原諒小偷，並將裂痕視為歲月留下的深刻提醒。
AI摘要
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作者回憶1979年住家遭竊，最在意的不是財物損失，而是嬰兒照片被撕破；他因此選擇原諒小偷，並將裂痕視為歲月留下的深刻提醒。
一九七九年，我在台北市虎林街租了一間公寓，一天回家，發現屋裡被小偷翻得亂七八糟，偷走抽屜裡的一些零錢和手表。
讓我印象最深的，不是失去的財物，而是書架上的一張嬰兒照片，竟被小偷撕破，丟在地上。也許他翻箱倒櫃時，看見照片中的嬰兒彷彿一直「盯著」他，心裡感到不安吧。
我撿起照片仔細端詳，雖有幾道裂痕，但藤椅上嬰兒的面容未損。那一刻，我沒有生氣，反而有些同情小偷，當時正是我最拮据之際，他偏偏挑中我家，或許，他的日子比我更難過吧。
我選擇原諒他，保留了這張照片（見圖，作者樓克安提供），從未想過將它數位修復。
我格外珍惜這張照片，它不只記錄了童年影像，更保存了生命最純粹的起點。那張臉龐，沒有歲月風霜，只有初生的飽滿與純真。對今日的我而言，它是通往生命源頭最珍貴的線索。
近半世紀過去，照片上的裂痕依然存在，卻已不再是傷口，而是歲月留下的註腳。它提醒我，人生不必事事完整，有些缺憾反而讓記憶更加深刻，有些傷痕反而使心胸更加寬廣。每當凝視照片，我總會想起：面容未損，初心依然；裂痕猶在，此心已寬。
他雖然損失了零錢和手表，卻最在意書架上一張嬰兒照片被撕破。對他來說，照片承載的不只是影像，更是生命最純粹的起點與記憶。 作者當時生活也很拮据，見到照片被撕破後，反而同情對方可能處境更艱難。他選擇原諒，認為對方也許只是被困境逼迫，於是保留照片至今。 照片上的裂痕不再是傷口，而是歲月留下的註腳。它讓作者體會人生不必事事完整，缺憾也能讓記憶更深刻，並提醒自己保持寬容與初心。
精華 FAQ
他雖然損失了零錢和手表，卻最在意書架上一張嬰兒照片被撕破。對他來說，照片承載的不只是影像，更是生命最純粹的起點與記憶。
作者當時生活也很拮据，見到照片被撕破後，反而同情對方可能處境更艱難。他選擇原諒，認為對方也許只是被困境逼迫，於是保留照片至今。
照片上的裂痕不再是傷口，而是歲月留下的註腳。它讓作者體會人生不必事事完整，缺憾也能讓記憶更深刻，並提醒自己保持寬容與初心。
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