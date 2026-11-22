AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶1979年住家遭竊，最在意的不是財物損失，而是嬰兒照片被撕破；他因此選擇原諒小偷，並將裂痕視為歲月留下的深刻提醒。

一九七九年，我在台北市虎林街租了一間公寓，一天回家，發現屋裡被小偷翻得亂七八糟，偷走抽屜裡的一些零錢和手表。

讓我印象最深的，不是失去的財物，而是書架上的一張嬰兒照片，竟被小偷撕破，丟在地上。也許他翻箱倒櫃時，看見照片中的嬰兒彷彿一直「盯著」他，心裡感到不安吧。

我撿起照片仔細端詳，雖有幾道裂痕，但藤椅上嬰兒的面容未損。那一刻，我沒有生氣，反而有些同情小偷，當時正是我最拮据之際，他偏偏挑中我家，或許，他的日子比我更難過吧。

我選擇原諒他，保留了這張照片（見圖，作者樓克安提供），從未想過將它數位修復。

我格外珍惜這張照片，它不只記錄了童年影像，更保存了生命最純粹的起點。那張臉龐，沒有歲月風霜，只有初生的飽滿與純真。對今日的我而言，它是通往生命源頭最珍貴的線索。

近半世紀過去，照片上的裂痕依然存在，卻已不再是傷口，而是歲月留下的註腳。它提醒我，人生不必事事完整，有些缺憾反而讓記憶更加深刻，有些傷痕反而使心胸更加寬廣。每當凝視照片，我總會想起：面容未損，初心依然；裂痕猶在，此心已寬。